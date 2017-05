Le secteur Postes Canada enregistre un résultat avant impôt de 44 millions de dollars au premier trimestre grâce à la croissance soutenue du secteur des colis







Les volumes et les revenus du courrier transactionnel continuent de décliner

OTTAWA, le 29 mai 2017 /CNW/ - En misant sur des services de livraison et de retours pratiques et novateurs, Postes Canada aide les entreprises canadiennes à accroître leurs activités de cybercommerce, et conserve du même coup sa position de no 1 des colis au pays.

La croissance des volumes du secteur Colis, en hausse de 12,5 % au premier trimestre de 2017 par rapport à la même période l'an dernier, nourrit le dynamisme avec lequel Postes Canada a réussi à gagner de nouveaux clients et à livrer une quantité record de colis en 2016, surtout pendant la période des Fêtes. Le secteur Postes Canada rapporte un résultat avant impôt de 44 millions de dollars au premier trimestre, lequel a pris fin le 1er avril 2017, ce qui correspond au résultat de 44 millions de dollars avant impôt enregistré au premier trimestre de 2016.

Résultats du secteur Colis

Les revenus provenant du secteur Colis ont augmenté de 45 millions de dollars (10,8 %) au cours du premier trimestre et les volumes ont augmenté de plus de six millions d'articles (12,5 %), par rapport à la même période en 2016. En ce qui concerne les colis du régime intérieur, la catégorie de produits la plus importante, les résultats poursuivent leur forte croissance avec une hausse des revenus de 36 millions de dollars (12,1 %) et une augmentation des volumes de plus de quatre millions d'articles (10,7 %).

Résultats du secteur Courrier transactionnel

Le secteur Courrier transactionnel comprend surtout les lettres, les factures et les relevés. Les volumes ont connu une baisse de 56 millions d'articles (5,9 %) au premier trimestre par rapport à la même période en 2016, les revenus ayant diminué de 32 millions de dollars (3,8 %). Ce déclin continu s'explique par l'usage croissant des solutions numériques par les consommateurs et les entreprises. Le recul des volumes de courrier constitue l'un des grands défis que Postes Canada doit relever, en plus de ses obligations au titre du régime de retraite, de ses coûts de main-d'oeuvre et de la nécessité d'investir dans son réseau et le service à la clientèle.

Résultats du secteur Marketing direct

Les volumes du secteur Marketing direct ont diminué de trois millions d'articles (0,3 %) par rapport à la même période en 2016, et les revenus ont fléchi de 10 millions de dollars (3,4 %). Par contre, le Courrier de quartierMC, la catégorie de produits la plus importante pour ce qui est des volumes, a connu une croissance d'un million de dollars de ses revenus, soit 0,4 %, et une augmentation de ses volumes de 12 millions d'articles, soit 1,5 %, par rapport à la même période en 2016.

Résultats du Groupe d'entreprises

Le Groupe d'entreprises de Postes Canada1 a enregistré un profit avant impôt de 65 millions de dollars, comparé à un profit avant impôt de 35 millions de dollars pour la période correspondante en 2016. L'augmentation de 30 millions de dollars est surtout attribuable aux résultats positifs obtenus par le secteur Purolator, qui a enregistré un profit avant impôt de 17 millions de dollars au premier trimestre de 2017 grâce à la croissance de ses activités. Purolator avait rapporté une perte de 12 millions de dollars avant impôt pour la même période en 2016.

Contexte

Les activités du Groupe d'entreprises de Postes Canada sont financées par les revenus générés par la vente de ses produits et services, et non par l'argent des contribuables.

1. Le Groupe d'entreprises de Postes Canada est composé du secteur de base de Postes Canada et de ses trois principales filiales en propriété non exclusive : Les Investissements Purolator Ltée, Groupe SCI inc. et Innovapost Inc.

