Élèves stressés par les examens de fin d'année : les cyberprofs à la rescousse!







Alloprof lance son outil de soutien scolaire le plus complet et évolué

MONTRÉAL, le 29 mai 2017 /CNW Telbec/ - À la veille des examens de fin d'année, tous les élèves du Québec pourront compter sur une grande nouveauté d'Alloprof! L'organisme lance aujourd'hui son plus récent service numérique et gratuit, les cyberprofs. « Ce nouvel outil permettra aux élèves et aux enseignants d'exploiter une solution de soutien scolaire agréable, performante et faisant pleinement appel aux nouvelles technologies », explique Sandrine Faust, directrice générale d'Alloprof.

Un vrai prof virtuel

Communiquer avec le cyberprof est extrêmement apprécié des élèves, car cela sollicite plusieurs sens : échanges vocaux (ouïe), clavardage (vue, texte) et espace d'illustration comprenant un tableau blanc commun permettant le partage de photos, d'images et d'explications. « Ça n'enlève rien à la pertinence de nos autres services, mais disons que la consultation d'un cyberprof offre beaucoup plus de possibilités à l'élève », poursuit Mme Faust.

Les cyberprofs sont disponibles du lundi au jeudi de 17 h à 20 h au alloprof.qc.ca.

Selon Frédéric Blanchet, directeur du développement numérique d'Alloprof, le cyberprof est en mesure de surmonter l'obstacle de la distance dans son intervention. « On voulait un outil qui simplifie le plus possible l'échange élève-enseignant. Par exemple, le cyberprof peut appuyer ses explications en partageant un graphique, un court exercice ou un hyperlien vers une de nos nouvelles vidéos, tout ça dans la même conversation et dans le même espace virtuel! De leur côté, les jeunes saisissent intuitivement les fonctions de l'outil et son potentiel », résume-t-il.

Des objectifs ambitieux

Grâce à ses cyberprofs, Alloprof compte réaliser 25 000 accompagnements d'élèves supplémentaires dès l'année prochaine. Cela correspond à plus de 4000 heures de soutien scolaire individualisé et gratuit.

Saisir les opportunités pour soutenir les jeunes

Rappelons qu'Alloprof est en constant développement d'outils ludiques et pédagogiques pour encourager les élèves à s'engager dans leur réussite scolaire. Des vidéos nouvelle génération sur sa chaîne YouTube, une application Dictée de mots de vocabulaire pour l'apprentissage de l'orthographe et des exercices de révision en vue des examens viennent de s'ajouter à l'offre de l'organisme.

« On veut être là où sont les jeunes. Les environnements technologiques en émergence nous offrent une multitude d'occasions pour écouter les jeunes et leur proposer des outils qui répondent à leurs besoins et à leurs intérêts », conclut M. Blanchet.

À propos d'Alloprof

Alloprof engage les élèves du Québec dans la persévérance et la réussite scolaires en leur offrant des services d'accompagnement gratuits, professionnels, conviviaux et stimulants. Ces services téléphoniques et numériques impliquent une équipe d'enseignants qualifiés et une communauté virtuelle composée d'élèves aidants, de parents et d'acteurs de l'éducation. Ils sont soutenus par de nombreux et généreux partenaires, dont le Gouvernement du Québec, Rio Tinto, Fondation Réussite Jeunesse, Banque Nationale, La Fondation Desjardins, Télé-Québec, Fondation Préfontaine-Hushion, SNC-Lavalin, Hydro-Québec, Microsoft, Caisse de dépôt et placement du Québec, Groupe BMR, Telus et Ubisoft CODEX. Pour connaître l'ensemble de nos partenaires, cliquez ici.

Curieux d'en savoir plus sur les cyberprofs? Alloprof invite les journalistes à vivre l'expérience de ce nouvel outil en l'utilisant pour réaliser une entrevue.

Lien : www.alloprof.qc.ca/cyberprofs

Visuels téléchargeables.

SOURCE Fédération des commissions scolaires du Québec

Communiqué envoyé le 29 mai 2017 à 09:55 et diffusé par :