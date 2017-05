Préservation et mise en valeur des biens patrimoniaux québécois - Dévoilement du plan de conservation de l'ancienne aluminerie de Shawinigan







SHAWINIGAN, QC, le 29 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le plan de conservation de l'ancienne aluminerie de Shawinigan est dévoilé aujourd'hui. Il s'agit du premier plan de conservation à être rendu public pour un immeuble patrimonial classé. Ce document de référence définit les orientations du ministre en vue de préserver et de mettre en valeur cet immeuble.

Le document présenté par le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, M. Luc Fortin, est destiné à guider ses décisions dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Il s'agit également d'un outil de première importance pour les personnes qui interviennent en matière de patrimoine culturel; un outil grâce auquel elles pourront planifier des interventions respectueuses des valeurs patrimoniales de cet ancien complexe industriel.

L'ancienne aluminerie de Shawinigan, classé immeuble patrimonial le 25 mai 2013, est un ensemble industriel qui a été aménagé à partir de 1899. Le site comprend 12 bâtiments construits entre 1900 et 1927 et constitue un témoin important de la naissance et du développement de l'électrométallurgie au Québec et au Canada au tournant du XXe siècle. Les bâtiments érigés sur le site sont représentatifs de l'architecture industrielle de cette époque.

« Je suis heureux de présenter ce plan de conservation qui favorise la compréhension, la protection et la mise en valeur des caractéristiques propres de cet ensemble bâti. Nous posons ce geste avec la volonté manifeste de conserver son intégrité au profit des générations futures. Ce document de référence sera assurément utile pour trouver le point d'équilibre entre la préservation des valeurs patrimoniales de l'ancienne usine et son adaptabilité aux circonstances d'aujourd'hui, un principe à la source de la protection d'un immeuble patrimonial. »

Luc Fortin, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française

« Je suis fier que le gouvernement fasse part de ses orientations relatives à la protection et à la mise en valeur de l'ancienne aluminerie de Shawinigan. L'existence de cette usine est intimement liée au développement de Shawinigan et, par le fait même, à l'histoire de la Mauricie. »

Pierre Giguère, député de Saint-Maurice

