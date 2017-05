EXPO 2017: Les billets pour les journées spéciales sont en vente







Les organisateurs de l'exposition EXPO 2017 ont préparé un riche programme culturel et de divertissement pour les visiteurs dans le cadre des journées spéciales de l'événement.

Elles auront lieu le 10 juin - la journée d'ouverture, le 6 juillet - la journée d'Astana, le 30 août - la journée de la Constitution et le 10 septembre - la journée de clôture de l'exposition. Le prix des billets pour les journées spéciales est 6000 tenge (19 dollars). Pour visiter l'EXPO 2017 lors d'une journée spéciale, on peut aussi acheter un billet avec une date de week-end normal ou un billet souvenir.

L'un des événements les plus excitant de la journée d'ouverture de l'exposition sera le spectacle « Symphonie de la Grande Steppe »: le reflet des étapes principales du développement du Kazakhstan au départ de la création mythologique du monde jusqu'à nos jours. Les invités pourront en apprendre davantage sur les événements historiques, les caractéristiques culturelles et les traditions les plus importantes des kazakhs . La cérémonie d'ouverture se clôturera par d'un feu d'artifice spectaculaire qui va recréer des effets d'eau, de feu et de vent.

Le 6 juillet sur le territoire de l'EXPO 2017 aura lieu un concert en l'honneur de la Journée d'Astana sur le thème « L'énergie de ma capitale ». Le programme musical qui sera présenté aux spectateurs sera réalisé par des artistes classiques, folk et pop kazakhes populaires, ainsi que par des stars internationales invitées.

La journée de la Constitution, célébrée au Kazakhstan le 30 août dans un esprit particulier d'unité et de patriotisme, sera un événement important de promotion pour le pouvoir du Kazakhstan en tant qu'Etat démocratique et de droit. Un programme spécial qui aura lieu sur la scène en plein air de l'Amphithéâtre, comprendra une partie officielle et un concert avec la participation des meilleures ensembles et des artistes solo du Kazakhstan.

Le 10 septembre sur la scène en plein air de l'Amphithéâtre un programme de concert lumineux se tiendra à l'occasion de la clôture de l'EXPO 2017.

Au pavillon principal d'enseignement ? Astana Contemporary Art Center - tout au long de l'été se tiendront des programmes exclusifs du Musée d'Art Moderne Garage (Moscou). Sera aussi ouverte l'exposition Artists & Robots présentée pour la première fois au Kazakhstan par le Grand Palais de Paris.

