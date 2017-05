CO2 Solutions annonce une modification à des bons de souscription







QUÉBEC, le 29 mai 2017 /CNW Telbec/ - CO 2 Solutions inc. (« CO 2 Solutions » ou «?la Société?») (TSXV: CST), chef de file dans le domaine de la capture du carbone à l'aide d'enzymes, a annoncé aujourd'hui son intention de déposer une demande auprès de la Bourse de croissance TSX («?TSX-V?») pour prolonger la date d'expiration des bons de souscription d'actions ordinaires de la Société initialement émis dans le cadre d'un placement privé d'unité le 3 juillet et le 17 juillet 2014 (les «?Bons de souscription?»).

Chaque Bon de souscription confère à son porteur le droit d'acquérir une action ordinaire de la Société au prix de 0,25 $ par action ordinaire. Un total de 20?232?333 bons de souscription sont toujours en circulation à la date des présentes et doivent expirer le 3 juillet 2017. En raison des conditions du marché pendant la durée des Bons de souscription et l'occasion que représentent les Bons de souscription d'amasser du capital, le conseil d'administration de la Société a approuvé la prolongation de la date d'expiration des Bons de souscription du 3 juillet 2017 au 3 juillet 2018, afin de prolonger leur durée de douze (12) mois. Les autres conditions des Bons de souscription, y compris le prix d'exercice, resteront inchangées. La prolongation de la date d'expiration des Bons de souscription est sujette à l'approbation de la TSX-V.

2?933?333 Bons de souscription sont détenus par des personnes qui sont considérées comme des «?personnes apparentées?» à la Société. Par conséquent, la modification des Bons de souscription constitue une «?transaction entre personnes apparentées?» au sens du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (le «?Règlement 61-101?»). La modification des Bons de souscription est dispensée des exigences d'évaluation officielle et d'approbation des porteurs minoritaires du Règlement 61-101, car ni la juste valeur marchande des titres détenus par les personnes apparentées, ni la contrepartie payée pour ces titres par ces personnes apparentées ne dépasseront 25 % de la capitalisation boursière de la Société.

À propos de CO 2 Solutions

CO 2 Solutions est une société innovatrice dans le domaine de la capture du carbone à l'aide d'enzymes. Elle travaille activement au développement et à la commercialisation d'une technologie pour les sources stationnaires de pollution au carbone. La technologie de CO 2 Solutions réduit les coûts associés à la capture, séquestration et réutilisation du carbone (CSRC) pour en faire un outil viable de réduction du CO 2 et permettre à l'industrie d'en tirer de nouveaux produits rentables. CO 2 Solutions a bâti un vaste portefeuille de brevets reliés à l'utilisation de l'anhydrase carbonique pour la capture postcombustion efficace du dioxyde de carbone au moyen de solvants aqueux à faible énergie. Pour plus de renseignements consultez le site www.co2solutions.com.

Énoncés prévisionnels de CO 2 Solutions

Certains énoncés du présent communiqué peuvent être de nature prévisionnelle. Ces énoncés font référence à des activités à venir ou aux résultats économiques futurs de CO 2 Solutions et reflètent les hypothèses et attentes actuelles de la direction. Les facteurs susceptibles de faire varier de façon importante les résultats réels par rapport aux attentes exprimées dans les énoncés prévisionnels inclus, notamment la realisation des conditions pour prolonger l'expiration des Bons de souscription, incluant l'obtention de l'approbation de la TSX-V, les incertitudes économiques et commerciales en général, des événements de tiers et la mauvaise conjoncture boursière ainsi que les risques décrits dans les documents publics de la société déposés sur SEDAR. Les lecteurs sont mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité indue à de tels énoncés prévisionnels. CO 2 Solutions ne s'engage d'aucune façon à actualiser ou à réviser tout énoncé prévisionnel, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, de nouveaux faits ou autrement, sous réserve des exigences de la loi applicable.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

