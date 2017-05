Avis aux Médias - Les trois centrales syndicales présentes dans la construction s'adresseront aux travailleurs







QUÉBEC, le 29 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le président de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), Daniel Boyer, le président de la Centrale des syndicats démocratiques (CSD), François Vaudreuil, et le président de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), Jacques Létourneau, s'adresseront aux manifestants et manifestantes réunis devant l'Assemblée nationale dans le contexte du dépôt du projet de la loi spéciale par le gouvernement dans l'industrie de la construction.

Tous trois ne manqueront pas d'exprimer leur soutien aux travailleuses et travailleurs et de dénoncer ce projet de loi qui viendra forcer le retour au travail des 175 000 syndiqués en grève depuis le 24 mai dernier.

Début des prises de parole : 11 h Où : Devant l'Assemblée nationale, Québec Qui : Daniel Boyer, président de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)

- François Vaudreuil, président de la Centrale des syndicats démocratiques (CSD)

- Jacques Létourneau, président de la Confédération des syndicats nationaux (CSN)

