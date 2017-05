12 radiés pour leur rôle dans le stratagème frauduleux à l'aide humanitaire en Syrie







L'enquête par l'inspecteur général de l'USAID donne lieu à une interdiction de cinq ans

WASHINGTON, 29 mai 2017 /PRNewswire/ -- Le Bureau de l'inspecteur général (OIG) de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) a annoncé la radiation de 12 sociétés et particuliers pour leur participation dans un stratagème frauduleux touchant à l'aide humanitaire en Syrie. Les responsables de l'USAID ont pris la décision en avril de radier Orhan Senkardes, la société Senkardes et certains individus et sociétés apparentés de mener des activités futures avec le gouvernement des États-Unis pour une durée de 5 ans.

L'OIG de l'USAID, qui a mené l'enquête sur la corruption dans les programmes d'aide humanitaire transfrontalière en Syrie depuis 2015, a fourni des renseignements qui ont donné lieu à la mesure de radiation de l'USAID. « La poursuite par l'OIG des acteurs corrompus en Syrie et dans la région environnante reste aussi critique que jamais alors que nous oeuvrons pour protéger les programmes d'aide salvatrice contre la fraude, le gaspillage et les abus », a déclaré Ann Calvaresi Barr, inspecteur général de l'USAID. « Je félicite nos agents spéciaux pour leur ténacité, leur perspicacité et leur dévouement continu à nos efforts d'investigation et je reconnais la volonté de l'USAID de prendre des mesures décisives pour protéger les ressources des contribuables reposant sur le travail de l'OIG ». L'enquête de l'OIG est ouverte et en cours.

La radiation par l'USAID de 12 sociétés et particuliers s'applique au sein du

gouvernement des États-Unis. Le travail d'investigation de l'OIG a contribué à la décision en établissant que Orhan Senkardes, la société Senkardes et les sociétés affiliées ou le personnel de M. Senkardes ont participé à un stratagème frauduleux d'approvisionnement avec le personnel corrompu d'organisations non gouvernementales, notamment Luan Meraku, qui a mis en oeuvre les programmes financés par l'USAID. De plus, les résultats d'investigation ont révélé que bien que les sociétés Senkardes, Selkas, Forvet et Yigit Motorlu étaient toutes sous le contrôle de M. Senkardes, ils surenchérissaient l'un l'autre pour les approvisionnements financés par les États-Unis sous l'apparence d'une mise en concurrence équitable et ouverte. Les sociétés et particuliers affiliés radiés sont :

Senkardes Gida San ve Tic Ltd.

Forvet

Selkas

Yigit Motorlu

Orhan Senkardes

Luan Meraku

Selcuk Benli

Ismet Kalin

Hecran Kalin

Zerrin Nalbanoglu

Erol Senkardes

Erdal Senkardes

Le System for Award Management (SAM,) du gouvernement des États-Unis, www.sam.gov, fournit de plus amples informations sur chacun des entités et particuliers radiés, qui sont actuellement exclus des transactions avec les ministères, les agences et les sous-traitants du gouvernement des États-Unis.

Jusqu'à présent, les enquêtes de l'OIG en Syrie et dans la région environnante ont identifié un réseau de fournisseurs commerciaux et d'employés d'organisations non gouvernementales qui ont agi de connivence pour s'engager dans le truquage d'offres et multiples systèmes de pot-de-vin associés aux allocations d'aide humanitaire syrienne. Les enquêtes à ce jour ont contribué à la suspension de 239 millions de dollars de déboursements au fonds du programme ; à 35 décisions de suspension ou de radiation d'agences ; à la démission, à la cessation d'emploi ou à la suspension de 19 employés et à 19,6 millions de dollars d'économies pour l'USAID.

Tout au long des enquêtes, l'OIG travaille en étroite coordination avec le Bureau for Management, l'Office of Management Policy, Budget, and Performance, la Compliance Division de l'USAID. La division est chargée de formuler à l'agence des recommandations sur les mesures éventuelles de suspension et de radiation.

La protection des opérations humanitaires contre la criminalité organisée est une priorité absolue pour l'Office of Investigations de l'OIG de l'USAID. En plus d'enquêter agressivement les allégations, l'OIG de l'USAID a également publié un manuel de sensibilisation à la fraude et participe activement à la formation de sensibilisation à la fraude au sein de l'industrie. Vous trouverez le manuel, Compliance and Fraud Prevention: A Pocket Guide for the Middle East Crisis Humanitarian Response (Conformité et prévention de la fraude : un guide de poche en réponse à la crise humanitaire au Moyen-Orient), sur le site Internet de l'OIG.

Toute personne en possession d'informations concernant les soupçons de fraude, de gaspillage ou d'abus dans les programmes de l'USAID en Syrie et autour du monde est priée de communiquer directement avec l'OIG de l'USAID.

Téléphone

+1 (800) 230-6539 ou +1 (202) 712-1023

Courriel

Équipe d'enquête sur la Syrie : syriaoiginv@usaid.gov

Général : ig.hotline@usaid.gov

En ligne, via le site Internet public de l'OIG

https://oig.usaid.gov/content/oig-hotline

Les informations communiquées à l'OIG sont traitées en toute confidentialité et l'OIG protège l'identité de chacune des personnes qui fournit des informations dans les limites prévues par la loi.

