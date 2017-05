Le Festival Go vélo Montréal présente Vancouver, ville verte, ville vélo!, une conférence de Dale Bracewell







MONTRÉAL, le 29 mai 2017 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du Festival Go vélo Montréal, Vélo Québec présente la conférence Vancouver, ville verte, ville vélo! de Dale Bracewell, directeur de la planification des transports de la Ville de Vancouver.

Depuis 2010, le vieux dicton Build it and they will come prend tout son sens à Vancouver, une des villes les plus en vue côté vélo en Amérique du Nord. L'aménagement de pistes protégées en plein centre-ville a transformé la ville et a littéralement contribué à faire migrer le vélo de sport à transport. Ce qui caractérise la démarche de Vancouver? Une vision d'ensemble de la mobilité, de l'audace, un sens pratique jumelé à un grand souci de l'esthétique avec pour résultat des aménagements de grande qualité qui contribuent à faire augmenter l'usage du vélo et qui s'intègrent merveilleusement bien dans cette ville verte.

À cette occasion, Dale Bracewell fera pour nous le point sur l'approche vélo de Vancouver dans le cadre de son Plan de transport 2040.

Date : jeudi 1er juin

Heure : 17 h 30

Lieu : Auditorium de la Grande Bibliothèque (475, boul. de Maisonneuve E)

Entrée libre | Conférence en anglais

À propos de Dale Bracewell

Dale Bracewell est directeur de la Planification des transports de la Ville de Vancouver. Il dirige l'implantation du Plan de transport 2040, une vision stratégique à long terme pour l'ensemble des modes de transport, en collaboration avec les instances régionales et provinciales. Bracewell a auparavant été directeur du transport actif et à ce titre responsable de la planification et de l'implantation d'une variété de mesures visant à favoriser et promouvoir la marche et le vélo dans toute la ville.

