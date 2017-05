iA Groupe financier simplifie et accélère la souscription à tous ses produits d'assurance individuelle







Près de 50 % des propositions d'assurance pourront être acceptées au moment de la signature.

QUÉBEC, le 29 mai 2017 /CNW Telbec/ - iA Groupe financier annonce aujourd'hui la simplification et l'accélération de la souscription à tous ses produits d'assurance individuelle. C'est ainsi que les représentants pourront confirmer l'acceptation instantanée de près de la moitié de leurs clients, directement au point de vente, et ce, pour tous les produits d'assurance vie, maladie grave et invalidité offerts par l'entreprise.

L'époque de la paperasse et des délais d'attente pouvant s'échelonner sur quatre à cinq semaines est désormais révolue!

Afin de rendre la souscription d'assurance encore plus conviviale pour ses conseillers et ses clients, iA Groupe financier annonce donc l'assouplissement de ses exigences médicales pour les clients âgés de 50 ans et moins qui souscrivent une assurance vie dont le capital assuré est inférieur à 500 000 $. Conséquemment, ces clients n'ont plus à présenter de profil sanguin, de résultats de signes vitaux ou d'analyse d'urine. De plus, les tests ECG et ECG à l'effort, tant en assurance vie qu'en assurance maladie grave, ne sont plus exigés pour tous les groupes d'âge.

Toujours dans un esprit de simplification, la nouvelle plateforme technologique mise en place pour permettre ces innovations majeures (EVO) offre de nombreux avantages distinctifs, dont un moteur de tarification automatisée et l'utilisation de la signature électronique.

« Nos alignons tous nos efforts afin de rendre la souscription à l'assurance le plus facile et le plus rapide qui soit pour nos représentants et nos clients, affirme Pierre Vincent, vice-président principal, Assurance individuelle et Ventes chez iA Groupe financier. Notre nouveau processus de souscription accéléré et simplifié a été rendu possible par l'introduction d'une plateforme électronique innovatrice et par l'assouplissement des exigences médicales. Cela s'inscrit en droite ligne avec notre engagement voulant qu'il soit simple, facile et agréable de faire affaire avec iA Groupe financier. »

À propos de iA Groupe financier

Fondé en 1892, iA Groupe financier célèbre cette année son 125e anniversaire. iA Groupe financier offre des produits d'assurance vie et maladie, des fonds communs de placement et des fonds distincts, des régimes d'épargne et de retraite, des valeurs mobilières, de l'assurance auto et habitation, des prêts hypothécaires et des prêts autos ainsi que d'autres produits et services financiers destinés aux particuliers de même qu'aux entreprises et aux groupes. iA Groupe financier compte parmi les quatre sociétés d'assurance de personnes les plus importantes au Canada et parmi les plus grandes sociétés publiques au pays. Son titre est inscrit à la Bourse de Toronto, sous le symbole IAG.

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités.

