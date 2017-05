Vertiv élargit la gamme Liebert® PCW avec des solutions de refroidissement à eau glacée à efficacité maximale







Le nouveau Liebert PCW à delta T d'eau glacée élevé offre aux datacenters de moyenne à grande taille une capacité de refroidissement accrue et des valeurs pPUE inférieures à 1,1.

Vertiv, anciennement Emerson Network Power, annonce aujourd'hui l'élargissement de la famille de climatiseurs Liebert® PCW, visant à proposer aux datacenters de moyenne à grande taille une efficacité énergétique maximale et des capacités de refroidissement renforcées. Disponible en Europe, Moyen-Orient, Afrique (EMEA), Asie-Pacifique et Amérique du Sud, la série Liebert PCW à delta T d'eau glacée élevé a été conçue pour maximiser les opérations de freecooling dans les contextes de températures élevées à l'échelle de toute l'infrastructure critique, assurant ainsi un pPUE (indicateur d'efficience énergétique partiel) inférieur à 1,1.

La gamme Liebert PCW propose des solutions allant de 25 à 220 kW, et est équipée de la technologie la plus sophistiquée du secteur afin d'offrir une efficacité maximale et d'assurer une ventilation appropriée aux serveurs . La grande capacité de refroidissement de la gamme Liebert PCW à delta T d'eau glacée élevé a été optimisée pour des circuits d'eau compris entre 20 et 32 °C, et des températures d'alimentation conformes aux dernières enveloppes ASHRAE. Le delta T représente la différence entre les températures d'eau d'entrée et de sortie, dont l'augmentation implique des économies d'énergie importantes ainsi qu'une capacité de refroidissement supérieure. Le système d'eau glacée peut être encore amélioré en étant combiné à des groupes de freecooling adiabatique Liebert AFC, disponibles avec des compresseurs scroll et à vis, afin de garantir une efficacité maximale et d'optimiser les opérations de freecooling tout au long de l'année.

L'intégration du régulateur Vertiv ICOMtm, basé sur un algorithme SmartAisle tm spécifique, ajuste le débit d'air aux besoins du serveur sans gaspiller un seul Watt en refroidissement ou en mouvement d'air inutile. De plus, Vertiv LIFEtm Services assure la surveillance préventive et les diagnostics à distance, fournissant à nos techniciens experts un aperçu en temps réel et les informations nécessaires pour identifier, diagnostiquer et résoudre rapidement toutes les anomalies qui peuvent se produire en cours de fonctionnement, garantissant ainsi la continuité de vos équipements sensibles.

« La gamme Liebert PCW offre aux responsables informatiques une solution unique et complète pour des capacités de refroidissement accrues et une consommation énergétique réduite dans le datacenter, » explique Kevin Brady, vice président, Thermal Management, pour Vertiv EMEA. « L'expansion de cette gamme vient élargir un portefeuille primé et récemment récompensé par Frost & Sullivan comme l'offre la plus complète de solutions de refroidissement pour les datacenters dans la région EMEA. Nous devons ce succès à notre solide connaissance du secteur et à la compréhension précise des attentes de nos clients, qui s'élabore au sein du Customer Experience Centre, où nos clients et consultants font l'expérience des solutions Vertiv en conditions critiques. En développant et en affinant sans cesse notre portefeuille, nous proposons les technologies les plus avancées pour répondre aux besoins des datacenters de demain. »

« Les nouveaux produits lancés par Vertiv, qui bénéficient de l'excellence technologique de la marque, vont renforcer son attractivité et la fidélisation des clients, » commente Gautham Gnanajothi, analyste sectoriel senior chez Frost & Sullivan, au sujet du Prix EMEA Data Centre Cooling Product Leadership 2017 « La culture R&D de Vertiv, associée à l'ampleur de sa propriété intellectuelle, a permis à l'entreprise de différencier véritablement ses produits en leur donnant une avance unique au sein d'un marché hautement concurrentiel. »

À propos de Vertiv

Vertiv conçoit, développe et assure la maintenance des infrastructures sensibles qui font fonctionner les applications vitales des datacenters, des réseaux de communication et des installations commerciales et industrielles. Anciennement connu sous le nom Emerson Network Power, Vertiv soutient les marchés fortement dynamiques du mobile et du cloud computing grâce à un large éventail de solutions de gestion pour l'alimentation, le refroidissement et l'infrastructure, sous les marques ASCO®, Chloride®, Liebert®, NetSuretm et Trellistm. Au cours de l'exercice 2016, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 4,4 milliards de dollars. Pour plus d'informations, visitez le site VertivCo.com.

