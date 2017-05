Déclaration du premier ministre du Canada à l'occasion de la Journée internationale des Casques bleus de l'Organisation des Nations Unies







OTTAWA, le 29 mai 2017 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale des Casques bleus de l'Organisation des Nations Unies (ONU) :

« Aujourd'hui, nous rendons hommage aux courageux Casques bleus de l'Organisation des Nations Unies (ONU) qui travaillent avec acharnement pour assurer la sûreté et la sécurité de gens à travers le monde. Nous rendons également hommage aux plus de 3500 Casques bleus de l'ONU, dont 122 Canadiens, qui ont perdu la vie en défendant la paix.

« Les Casques bleus de l'ONU assurent la protection des populations menacées par la guerre, et préparent le terrain à la paix. Ces femmes et ces hommes voient à la sécurité des civils, surveillent les cessez-le-feu, aident à désarmer les combattants, et appuient le processus de paix à la suite de conflits. Les Casques bleus oeuvrent au coeur de situations tendues et dangereuses et risquent leur propre vie pour aider ceux dans le besoin.

« Notre pays possède une longue et fière histoire en matière de missions de maintien de la paix. Notre quatorzième premier ministre, alors secrétaire d'État aux affaires étrangères, Lester B. Pearson, a proposé la première mission du maintien de la paix à grande échelle de l'ONU pendant la crise du canal de Suez en 1956. Pour son engagement à trouver une solution pacifique à cette crise, il a reçu le prix Nobel de la paix en 1957.

« Soixante ans plus tard, le Canada accueillera la Réunion 2017 des ministres de la Défense des pays participant aux missions de paix de l'ONU, alors que nous continuons à travailler avec nos partenaires internationaux pour renforcer les efforts de maintien de la paix.

« Les missions de maintien de la paix miroitent l'engagement du Canada envers la protection des droits de la personne et l'autonomisation des femmes et des filles. Nous devons nous assurer que les voix et les expériences des femmes soient représentées dans les processus de paix. Il ne peut y avoir de paix durable sans la présence des femmes.

« Au nom du gouvernement du Canada, je tiens à remercier tous les Casques bleus de l'ONU, d'hier et d'aujourd'hui, qui se sont dévoués à promouvoir la paix et les droits de la personne dans le monde entier. Par leur courage, ils incarnent ce qu'il y a de plus généreux dans l'humanité. Nous continuerons à travailler de près avec l'ONU pour soutenir les opérations de maintien de la paix. »

