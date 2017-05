Comparatif AV-TEST : SpyHunter® d'Enigma Software Group décoiffe les antimaliciels de Malwarebytes







CLEARWATER, Floride, 29 mai 2017 /CNW/ -- Enigma Software Group USA, LLC (ESG) annonce que son antimaliciel SpyHunter®, produit phare, a surpassé les concurrents offerts par Malwarebytes Inc., Emsisoft Ltd. et d'autres éditeurs à l'issue du test de détection et d'élimination de programmes malveillants administré par AV-TEST GmbH, le prestigieux institut indépendant de test de sécurité informatique. Le rapport d'évaluation de SpyHunter (AV-TEST Remediation Testing Report) est disponible via ce lien-ci. Au cours du test, SpyHunter a reçu une note d'efficacité de 98 % et nettoyé tous les composants actifs du logiciel malveillant installé.

Ryan Gerding, porte-parole d'ESG, se réjouit des nouvelles : « Nous sommes satisfaits de voir confirmer par un tiers indépendant ce que nous savons déjà : SpyHunter® est l'un des meilleurs antimaliciels sur le marché. Après une note d'efficacité de 100 % accordée par AV-TEST en février de cette année, ce qui nous a beaucoup réjouis, il est fantastique de voir ce résultat aboutir à un face-à-face gagnant contre nos concurrents. Comme vous l'imaginez, nos ingénieurs ont maintenant regagné le laboratoire pour améliorer encore SpyHunter®. »

ESG a obtenu des certifications auprès d'OPSWAT et de TRUSTe. Ces évaluations favorables émanant de tiers ne reflètent pas seulement la confiance dont jouit ESG au sein de l'industrie et auprès du public, elles confirment aussi l'efficacité reconnue de SpyHunter®.

À propos d'Enigma Software Group USA, LLC

Enigma Software Group USA, LLC est un intégrateur système et développeur international privé de logiciels de sécurité pour PC disposant de bureaux affiliés aux États-Unis et dans l'Union européenne. La société est spécialisée dans le développement de logiciels de sécurité pour PC, l'analyse de sécurité en ligne, l'évaluation des contrôles adaptatifs aux menaces et la détection des menaces de sécurité pour PC, ainsi que les correctifs personnalisés antimaliciels pour ses millions d'abonnés dans le monde entier. ESG est surtout connue pour SpyHunter®, son application et service de protection contre les programmes malveillants. Pour en savoir plus sur ESG, rendez-vous sur www.enigmasoftware.com.

