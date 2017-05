« Ô Pringles, votre front est ceint de ketchup glorieux » - Les Canadiens sont invités à se joindre à Brett Lawrie, joueur de baseball dans les ligues majeures, pour établir un record bien d'ici







Pour souligner le 150e anniversaire du Canada ainsi que la Journée nationale du ketchup, Pringles lance une saveur typiquement canadienne avec un événement rocambolesque : une glissade de ketchup

MISSISSAUGA, ON, le 29 mai 2017 /CNW/ - L'affaire est ketchup ! Les Canadiens adorent les croustilles au ketchup plus que n'importe quels autres citoyens au monde. Après tout, elles sont une partie essentielle de notre subconscient alimentaire canadien, et nos doigts tachés de rouge sont un délicieux symbole de notre ferveur patriotique. Mais il y a toujours eu quelque chose qui nous manquait... ce qui n'est plus le cas ! Juste à temps pour le 150e anniversaire du Canada, Pringles annonce ses nouvelles croustilles Saveur de ketchup ! Il était temps, non ?

Si Pringles a mis du temps à se prendre d'engouement pour la saveur de ketchup, elle cherche à se rattraper en établissant un record mondial complètement fou... et débordant de ketchup. En l'honneur de l'arrivée imminente de la Journée nationale du ketchup (le 5 juin), la Glissade de ketchup Pringles sera étalée au centre-ville de Toronto le samedi 3 juin, à l'intersection des rues Front St. W. et Simcoe. À compter de midi, les fans de croustilles au ketchup pourront revêtir des combinaisons à l'épreuve du ketchup, des casques et des lunettes de protection pour se lancer sur un tapis glissant recouvert de ketchup. En plus de pouvoir exprimer ainsi leur amour pour les croustilles au ketchup, les participants aideront Pringles à établir un record mondial singulier : celui du « plus grand nombre de Canadiens à glisser sur un tapis de ketchup en une heure ».

L'événement entourant la glissade de ketchup Pringles sera animé par un amoureux invétéré des croustilles au ketchup (c'est lui qui le dit !), soit Brett Lawrie, ancien joueur étoile pour les Blue Jays de Toronto et connaisseur enthousiaste de glissade. « Les croustilles au ketchup sont indéniablement une de mes variétés de croustilles préférées, confie M. Lawrie. Quand on joue au baseball, on doit forcément passer beaucoup de temps loin de la terre de nos aïeux, et ces croustilles sont une des choses qui me manquent le plus quand je voyage. Je suis vraiment excité à l'idée de voir les amateurs de croustilles au ketchup se lancer sur la Glissade de ketchup Pringles et de participer à une célébration du 150e anniversaire du Canada aussi haute en saveur ! Tous à la glissade ! »

Proclamez votre amour des croustilles au ketchup au grand jour

La Glissade de ketchup et le lancement des croustilles Saveur de ketchup de Pringles sont la façon idéale de souligner la Journée nationale du ketchup, célébrée le 5 juin. Bien que Pringles invite tout le monde à glisser dans l'histoire, ne laissez pas la moutarde vous monter au nez si vous êtes plus du genre à savourer les condiments qu'à vous jeter dedans; M. P, la sympathique mascotte de Pringles, sera présent lors de l'événement pour distribuer des croustilles Saveur de ketchup à profusion. Venez montrer au reste du monde ce qu'il devrait nous envier, et suivez tous les détails croustillants sur Facebook et sur les réseaux sociaux à l'aide du mot-clic #GlissadeDeKetchup!

