Sur les traces du prochain grand YouTubeur franco-canadien







Groupe Média TFO et FLIP TFO couronnent les gagnants de la première édition de la tournée FLIPTUBEUR.

TORONTO, le 29 mai 2017 /CNW Telbec/ - Lors de sa dernière émission de la saison, en direct en ondes, sur Facebook et sur YouTube, FLIP TFO a sacré, le 25 mai, Simon et Sébastien de l'École secondaire Jules-Verne (Vancouver) grands gagnants de la tournée FLIPTUBEUR organisée par Groupe Média TFO (GMTFO). Les deux jeunes hommes, qui ont traversé avec succès toutes les rondes éliminatoires des dernières semaines, remportent une trousse de production vidéo d'une valeur de 3 000 $. La tournée FLIPTUBEUR est un projet numérique innovant et pancanadien pour les jeunes francophones en milieu minoritaire intéressés par les nouvelles technologies et les nouvelles tendances du Web.

Ce premier concours de formation en production vidéo a été l'occasion d'accroître la présence de cette communauté sur les plateformes numériques et les médias sociaux, le tout soutenu par l'expertise de GMTFO en la matière. Il a suscité un enthousiasme sans pareil dans les 14 écoles francophones visitées par FLIP à travers 6 provinces du pays. Au total, 140 jeunes franco-canadiens de 12 à 14 ans ont participé à la tournée FLIPTUBEUR, 21 influenceurs ont été impliqués et le projet cumule près de 350 000 visionnements sur YouTube. Un succès incroyable que GMTFO et FLIP TFO espèrent pouvoir réitérer l'an prochain avec une nouvelle édition.

« Je suis ravie que GMTFO ait pu organiser cette première tournée canadienne. Nous avons constaté qu´il y avait un réel besoin de la part des 7e, 8e et 9e années de découvrir les différents métiers et les techniques de production pour réaliser des vidéos à destination de YouTube, une de leurs plateformes de prédilection. Transmettre nos connaissances tout en répondant aux besoins des jeunes est une grande satisfaction pour GMTFO. Cette tournée a aussi été une aventure humaine extraordinaire et nous sommes fiers d´avoir pu initier ce projet de formation de la relève grâce au soutien essentiel du Fonds des médias du Canada (FMC). »

- Magalie Zafimehy, Directrice principale Marketing-Communications chez Groupe Média TFO

En misant sur des valeurs axées sur l'éducation, la francophonie, le numérique et l'innovation, GMTFO a offert aux jeunes francophones des régions minoritaires du Canada la chance de participer à un concours national de grande envergure. Le concours a été évalué à la fois par un jury de professionnels et par les spectateurs qui ont pu voter pour leurs vidéos préférées sur la chaîne YouTube de FLIP Futé.

Simon et Sébastien se sont démarqués par la créativité et l'humour de leurs capsules couplés à une exécution technique d'excellente facture. Les deux YouTubeurs en herbe ont également su créer un style propre et instiller une touche personnelle à leurs soumissions, ce qui est un critère essentiel pour parvenir à la réussite sur YouTube.

« Se pratiquer à faire des vidéos toutes les semaines fait que l'on s'améliore à chaque fois. Travailler en équipe pour faire une vidéo fut une expérience nouvelle et un bon défi que nous avons beaucoup apprécié. Aussi, la compétition avec d'autres francophones du Canada était un processus vraiment excitant qui a poussé notre créativité en français. »

- Simon et Sébastien, gagnants du premier concours FLIPTUBEUR

Il est possible de visualiser les capsules des gagnants et des finalistes ici.

La tournée fut animée par Marie-Josée Lalande et Alex Normand, des YouTubeurs franco-ontariens de métier, qui ont accompagné les élèves sélectionnés dans la conception, la production et la réalisation des capsules vidéo.

« Le plus incroyable pour nous pendant cette tournée, c'était de constater la motivation extraordinaire des jeunes pour le projet. On sentait leur plaisir et certains n'hésitaient pas à peaufiner leur vidéo sur l'heure du dîner. Sans s'en rendre compte, ils apprenaient et développaient de nouvelles compétences tout en s'amusant »

- Alex Normand et Marie-Josée Lalande, YouTubeurs et animateurs de FLIPTUBEUR

Après le succès de cette première tournée, GMTFO et FLIP TFO travaillent à lancer une deuxième édition de FLIPTUBEUR dès la rentrée 2017. Restez connectés !

À propos de Groupe Média TFO

Le Groupe Média TFO est une destination incontournable pour les publics à la recherche de contenus éducatifs et culturels innovants, en français, à l'avant-garde de l'apprentissage numérique. TFO sert deux millions d'étudiants et 30 000 enseignants en Ontario et au Canada et exploite une chaîne YouTube en français qui est maintenant numéro 1 au Canada. Ses contenus se sont mérités différents prix d'Austin à Amsterdam : Kidscreen Awards, Gémeaux, Cassies, IBC Awards, SXSW Film Design Awards, et plus encore.

À propos de FLIP TFO

FLIP, c'est une émission interactive quotidienne conçue pour les jeunes, diffusée en direct à la télé (au canal TFO), sur YouTube et sur Facebook du lundi au jeudi à 18h (heure de l'Est). FLIP présente des vidéos variées, des tutoriels, des chroniques exclusives (showbiz, beauté, mode, humour, jeux et plus), et du contenu qui fait jaser sur le web ou les médias sociaux. Ceci comprend des choses drôles, sérieuses et parfois choquantes pour certains. De par sa nature, l'émission FLIP encourage vivement la participation de tous sur les réseaux sociaux.

