Le fondateur Stéphan Crétier et Rhône complètent l'acquisition des actions détenues par Apax Partners dans GardaWorld

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 29 mai 2017) - Corporation de Sécurité Garda World ("GardaWorld"), l'une des plus importantes entreprises de sécurité et de transport de valeurs à capital fermé au monde, a annoncé aujourd'hui que Stéphan Crétier, accompagné de certains membres de la direction et une entité détenue par des fonds d'investissement affiliés à Rhône Capital (« Rhône »), un chef de file mondial de gestion d'investissements alternatifs, ont complété l'achat de toutes les actions détenues par Apax Partners (« Apax »).

Stéphan Crétier a commenté : « Rhône a été un partenaire extrêmement collaboratif depuis qu'il s'est lié à GardaWorld et je suis ravi que sa participation se soit accrue. Rhône est un partenaire idéal, aux vues similaires, et nous travaillons avec enthousiasme avec eux afin de créer un véritable champion mondial canadien en matière de sécurité ». « Le Conseil d'administration tient à remercier l'équipe d'Apax pour sa contribution. Depuis novembre 2012, GardaWorld a connu une croissance exceptionnelle, doublant pratiquement de taille au niveau de ses revenus et de ses employés ». GardaWorld opère maintenant dans 33 pays à travers le monde

À la suite de cette transaction, Stéphan Crétier, fondateur, chef du conseil d'administration, président et chef de la direction de GardaWorld, détient désormais, avec certains actionnaires de la direction, environ 39% (pleinement dilué) des actions de la société mère de GardaWorld et Rhône a augmenté sa participation à 61 % (pleinement dilué).

Parallèlement à cette transaction, GardaWorld a également annoncé la réalisation d'un refinancement de 2,2 milliards de dollars canadiens de ses facilités de crédit et de ses billets de premier rang. Ce refinancement assure le futur à long terme de l'entreprise et la positionne pour sa prochaine vague de croissance. Ce nouveau financement comprend des billets de premier rang de 500 millions de dollars américains, échéant en 2025, des billets de premier rang de 174 millions de dollars américains, échéant en 2021, un prêt à terme de 862 millions de dollars américains, échéant en 2024, un prêt à terme de 100 millions de dollars canadiens, échéant en 2024 ainsi qu'une facilité de crédit de 232,5 millions de dollars américains, échéant en 2022.

La stabilité de cette nouvelle structure financière et l'appui de Rhône donnent à GardaWorld accès à des capitaux supplémentaires lui permettant de financer ses plans d'expansion futurs et de réaliser ses objectifs à long terme.

GardaWorld est l'une des plus importantes entreprises de services de sécurité à capital fermé au monde. Nous offrons des services de transport et de traitement de valeurs, des services de protection et du contrôle préembarquement dans les aéroports canadiens. Les 62 000 professionnels et plus de GardaWorld, dévoués et hautement qualifiés, servent une clientèle diversifiée située en Amérique du Nord, au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe. Nous travaillons dans une multitude de secteurs dont les services financiers, les infrastructures, les ressources naturelles et le commerce de détail, et nous desservons des entreprises du Fortune 500, des gouvernements et des organismes humanitaires. Pour en apprendre davantage : www.garda.com

Avec plus de 20 ans d'expérience en placement, Rhône est une société mondiale de gestion d'investissements alternatifs se concentrant sur les chefs de file de divers marchés avec une présence pan-européenne ou transatlantique et des perspectives d'expansion mondiales. Rhône, qui investit actuellement son capital à partir de son cinquième fonds, a une expérience dans les entreprises de services ainsi que dans les secteurs des produits chimiques, des produits de consommation, de l'alimentation, de l'emballage, des matériaux spécialisés et du transports.

