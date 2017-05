/R E P R I S E -- Ressentez un tremblement de terre grâce au simulateur de séisme du BAC à Ottawa/







OTTAWA, le 26 mai 2017 /CNW/ - Le Bureau d'assurance du Canada (BAC) déploie le simulateur de séisme Shake Zone dans la capitale nationale! Shake Zone est le simulateur de séisme portable du BAC qui vous fait ressentir un tremblement de terre d'une magnitude de 8,0 afin de vous sensibiliser à l'importance de la préparation à une situation d'urgence.

Le corridor Ottawa - Montréal - Québec et le sud-ouest de la Colombie-Britannique sont les régions canadiennes les plus vulnérables aux effets dévastateurs d'un important séisme. À titre de partenaire de la protection civile, le BAC renseigne la population au préalable et intervient lorsque survient une catastrophe naturelle. Veuillez-vous joindre à nous pour en savoir davantage sur les techniques de sécurité appropriées lors de la présentation du simulateur Shake Zone du BAC les 29 et 30 mai.

Des membres du personnel du BAC seront sur place pour accorder des entrevues aux médias dans les deux langues officielles.

Date : lundi 29 mai et mardi 30 mai

Heure : de 10 h à 18 h (HE)

Emplacement : rue Sparks (entre les rues O'Connor et Bank)

