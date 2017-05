60 000 $ remis à la Fondation CERVO lors de la Course pour les Femmes PHARMAPRIX AIMEZ. VOUS. de Québec pour «Un esprit sain dans un corps sain»







QUÉBEC, le 29 mai 2017 /CNW Telbec/ - Cette fin de semaine, plus de 600 coureurs se sont réunis autour d'Alexandra Diaz et de Marieme Ndiaye, les fières ambassadrices du programme PHARMAPRIX AIMEZ. VOUS. et Courez pour la cause PHARMAPRIX AIMEZ. VOUS., lors de la course de Québec. L'événement a permis d'amasser 60 000 $ au profit de la Fondation CERVO, qui finance principalement les projets de recherche qui favorisent une meilleure compréhension du cerveau en ce qui a trait à la santé mentale, et qui offre des services de soins et d'éducation aux femmes de l'est du Québec aux prises avec des problèmes de santé mentale.

Pharmaprix est fière de faire de la santé des femmes une priorité en organisant sa Course pour les Femmes, une course annuelle se déroulant dans des villes à l'échelle du pays, afin d'amasser des fonds pour des organisations destinées à aider les femmes souffrant de problèmes de santé mentale.

PHARMAPRIX AIMEZ.VOUS. s'engage à promouvoir la santé entière de la femme dans son esprit, son corps et sa spiritualité.

SOURCE Pharmaprix

Communiqué envoyé le 29 mai 2017 à 07:00 et diffusé par :