/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Chagger fera une annonce sur le tourisme LGBTQ2/

OTTAWA, le 28 mai 2017 /CNW/ - Pour souligner la Semaine du tourisme, la Leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme, l'honorable Bardish Chagger, fera une annonce concernant le soutien offert...

MONTRÉAL, le 28 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Défi métropolitain et ses 3500 cyclistes donnent aujourd'hui le coup d'envoi officiel de la saison festivalière montréalaise et du Festival Go vélo Montréal, une semaine d'activités cyclistes et urbaines...