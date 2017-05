SpyHunter® d'Enigma Software Group l'emporte sur la solution de protection contre les logiciels malveillants de Malwarebytes dans le cadre du test comparatif d'AV-TEST







CLEARWATER, Floride, le 29 mai 2017 /PRNewswire/ -- Enigma Software Group USA, LLC (ESG) a annoncé que son produit phare de protection contre les logiciels malveillants SpyHunter® surpassait les performances des produits concurrents proposés par Malwarebytes Inc., Emsisoft Ltd., et d'autres sociétés, dans le cadre d'un test comparatif sur la détection des logiciels malveillants et la réparation réalisé par AV-TEST GmbH, institut indépendant réputé en matière de tests relatifs à la sécurité informatique. Le rapport est disponible dans le Rapport de test comparatif sur la réparation d'AV-TEST. Dans le cadre de ce test, SpyHunter a atteint un score d'efficacité de 98 %, en nettoyant tous les composants actifs des logiciels malveillants.

Ryan Gerding, porte-parole d'ESG, a déclaré à propos de cette annonce : « Nous sommes ravis de recevoir la confirmation indépendante de ce que nous savions déjà : SpyHunter® est l'un des meilleurs produits de protection contre les logiciels malveillants sur le marché. Nous sommes ravis d'avoir obtenu un score d'efficacité de 100 % en février 2017 de la part d'AV-TEST, et il est formidable que ceci se traduise par une victoire directe par rapport à nos concurrents. Comme vous pouvez vous en douter, nos ingénieurs sont dès aujourd'hui de retour en laboratoire afin d'optimiser encore davantage SpyHunter®. »

ESG a obtenu les certifications OPSWAT et TRUSTe. Ces évaluations tierces favorables témoignent de la confiance du secteur et du public dans ESG, ainsi que de la reconnaissance de l'efficacité de SpyHunter®.

À propos d'Enigma Software Group USA, LLC

Enigma Software Group USA, LLC est un intégrateur privé international de systèmes et un développeur de logiciels de sécurité pour PC, qui possède des bureaux affiliés aux États-Unis et dans l'Union européenne. Les spécialités de la société incluent le développement de logiciels de sécurité pour PC, l'analyse de sécurité en ligne, l'évaluation adaptative des menaces, la détection des menaces de sécurité sur PC, ainsi que la réparation sur mesure des logiciels malveillants pour ses millions d'abonnés à travers le monde. ESG est particulièrement célèbre pour sa solution SpyHunter®, produit et service logiciel de protection contre les logiciels malveillants. Pour en savoir plus sur ESG, rendez-vous www.enigmasoftware.com.

