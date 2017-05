Dépôt d'une loi spéciale dans la construction - Le gouvernement du Québec en conflit d'intérêts







MONTRÉAL, le 29 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le président de la CSN, Jacques Létourneau, s'adressera ce matin à 11 h 30 aux travailleurs et travailleuses de la construction réunis devant l'Assemblée nationale pour protester contre l'adoption imminente d'une loi spéciale et en profitera pour souligner le conflit d'intérêts dans lequel se trouve le gouvernement du Québec, qui compte parmi les plus gros donneurs d'ouvrage de l'industrie.

« Encore une fois, le gouvernement intervient avec une loi spéciale qui vient nier le droit fondamental à la libre négociation pourtant reconnu par la Charte. Mais il y a plus, explique Jacques Létourneau. Les parties à la table de négociations sont, d'un côté, les organisations syndicales chapeautées par l'Alliance syndicale, et de l'autre, les associations patronales. Or, des acteurs de l'industrie brillent par leur absence à cette table, et ce sont les donneurs d'ouvrage. Il se trouve pourtant que l'un des principaux d'entre eux, le gouvernement du Québec, a le pouvoir de décréter les conditions des travailleurs dans la construction. Comment croire à son impartialité dans cet exercice, lui qui a tout intérêt à réduire ses dépenses justement parce qu'il commande et paye une grande partie des travaux d'infrastructures au Québec ? », questionne le président de la CSN.

Jacques Brassard, le président de la CSN-Construction, abonde dans ce sens et rappelle que les négociations de la construction se font alors que le cadre et les coûts de plusieurs projets de construction sont déjà fixés. Il estime du coup que cette négociation s'est déroulée dans un contexte nettement déséquilibré, où ceux qui ont réellement un intérêt à tirer les conditions de travail vers le bas influencent la table de négociation. « Est-ce que les augmentations de salaires des travailleurs sont prévues lors de l'acceptation des projets d'infrastructures ? Les donneurs d'ouvrage s'organisent-ils avec les représentants patronaux présents à la table de négociation pour faire payer aux syndiqué-es la baisse des coûts relatifs aux travaux? On peut se poser ce genre de questions. Si tel est le cas, les 175 000 travailleurs et travailleuses de la construction se trouvent pris en otage dans un jeu de dupes. »

Pour ces raisons, entre autres, la CSN dénonce fermement l'action du gouvernement libéral dans ce dossier. « Avec la menace d'une loi spéciale, le gouvernement du Québec veut contraindre les travailleurs et travailleuses de la construction à renoncer à leurs demandes, qui sont plus que raisonnables. Mais en tant que donneur d'ouvrage, il semble jouer un jeu parallèle au déroulement des négociations et se place ainsi en position de juge et partie. Par le fait même, il donne toutes les apparences de conflit d'intérêts. Cette situation est tout simplement intolérable », conclut Jacques Létourneau.

