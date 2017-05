/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le milieu municipal se mobilise pour l'adoption du projet de loi 122/







MONTRÉAL, le 28 mai 2017 /CNW Telbec/ - À la veille de la reprise des travaux à l'Assemblée nationale, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) convie les représentants des médias à une conférence de presse.

À cette occasion, messieurs Régis Labeaume, maire de Québec, Bernard Sévigny, président de l'UMQ et maire de Sherbrooke, Alexandre Cusson, premier vice-président et maire de Drummondville, Gilles Lehouillier, deuxième vice-président et maire de Lévis, et monsieur Maxime Pedneaud-Jobin, président du Caucus des grandes villes et maire de Gatineau, accompagnés d'élues et élus de municipalités de toutes tailles et de toutes les régions du Québec, feront le point sur leurs attentes envers le projet de loi 122 reconnaissant les municipalités comme des gouvernements de proximité.

Quoi : Conférence de presse de l'UMQ sur projet de loi 122



Date : Lundi 29 mai 2017



Heure : 11 h



Lieu : Salle de réception

Hôtel de ville de Québec

2, rue des Jardins

Québec

La voix des gouvernements de proximité

Depuis sa fondation en 1919, l'UMQ représente les municipalités de toutes tailles dans toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer, à l'échelle nationale, un leadership pour des gouvernements de proximité efficaces et autonomes et de valoriser le rôle fondamental des élues et élus municipaux. Ses membres, qui représentent plus de 80 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

