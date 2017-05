Sirius acquiert lMG, International Medical Group







HAMILTON, Bermudes et INDIANAPOLIS, 29 mai 2017 /CNW/ - Sirius International Insurance Group, Ltd. (« Sirius »), une compagnie mondiale de (ré)assurance détenant une position dominante dans le segment assurance accident et maladie, est heureuse d'annoncer le rachat d'International Medical Group® (IMG®), un fournisseur leader et primé de produits d'assurance médicale et de services d'assistance à l'échelle mondiale.

Allan Waters, président du groupe Sirius, a commenté : « Nous sommes fiers d'adjoindre à la famille de sociétés Sirius notre partenaire de longue date, IMG. Au cours de notre relation qui dure maintenant depuis plus de 20 ans, nous avons assisté à la croissance et à l'évolution d'IMG, tout en la voyant offrir à ses clients, sans rupture, des produits innovateurs et un service de haute qualité. Cette acquisition, qui entre naturellement dans le segment d'assurance spécialisée de Sirius, améliore encore nos offres mondiales accident et maladie et conforte notre stratégie de croissance à long terme. »

IMG sera dirigé par le président et chef de la direction Brian Barwick, qui est chez IMG depuis 23 ans et a travaillé avec Sirius tout au long de son mandat. « Nous connaissons bien Brian et l'équipe de gestion d'IMG, et nous nous estimons chanceux d'avoir une si bonne équipe à la tête d'IMG », a déclaré Waters.

Commentant la nouvelle donne, Barwick a affirmé : « Aujourd'hui, c'est une consécration de notre partenariat de longue date. En tant que partenaire de souscription depuis 1997, Sirius a collaboré avec IMG sur presque tous nos produits internationaux et nationaux. Sirius comprend le travail que nous faisons chaque jour, y accorde une grande importance, tout comme la passion que nous mettons pour 'être là' pour nos membres. Cette transaction se veut naturellement la prochaine étape logique pour IMG, et nous nous réjouissons de pouvoir continuer de travailler avec Sirius encore longtemps dans l'avenir. »

En accord avec la transaction, la filiale d'IMG, IMG-Stop LossSM, un tarificateur général de gestion spécialisé dans les produits d'assurance maladie en excédent de pertes, produits destinés aux employeurs détenant un régime autoassuré, a été cédée et acquise par l'équipe de direction qui gère actuellement cette unité commerciale.

« Nous souhaitons à l'équipe d'assurance en excédent de pertes encore beaucoup de succès et sommes très reconnaissants de toutes les contributions qu'elle a apportées à IMG au cours des années », a repris Barwick.

Sirius a acheté IMG d'ABRY Partners, une société d'investissement de capitaux privés. Une partie substantielle de la contrepartie de la transaction est sous forme d'actions privilégiées de Sirius, lesquelles sont convertibles en actions ordinaires de Sirius. Dès lors, sur une base entièrement convertie, une entité contrôlée par ABRY détiendrait, suite à la transaction, environ 6 pour cent des actions ordinaires de Sirius. Waters a commenté : « Nous sommes heureux d'accueillir ABRY en tant que détenteur pilier d'actions de Sirius. Nous nous réjouissons à la perspective de travailler avec son équipe talentueuse pour développer davantage les activités d'IMG. »

Sirius est une compagnie de (ré)assurance, fondée à Stockholm en 1945, dont le siège social collectif est situé à Hamilton, aux Bermudes. Sirius Group détient 2,6 milliards de dollars en capitaux comptabilisés selon les PCGR et a souscrit 1,3 milliard de dollars de primes en 2016, dont 435 millions concernaient la couverture d'accidents et de maladie. Ses bureaux les plus importants se trouvent à Stockholm, à New York et à Londres. Pour tout complément d'information sur Sirius Group, consultez son site Web à l'adresse www.siriusgroup.com.

IMG est le deuxième groupe d'assurance et maladie que Sirius a ajouté à sa plateforme d'assurance spécialisée en autant de mois. En avril, Sirius a acquis ArmadaGlobal, une entreprise leader de technologies dans le secteur des services d'assurance et des soins de santé, qui met au point des produits spécialisés de santé et de garantie, produits dont la prestation est assortie de son service excellent habituel de classe mondiale. Pour tout complément d'information, cliquez ici.

À propos d'IMG

International Medical Group® (IMG®), fournisseur primé de prestations d'assurance et de services d'assistance à l'échelle mondiale, et ce depuis plus de 25 ans, s'attache à offrir à ses membres la protection dont ils ont besoin et le soutien qu'ils méritent, deux ordres d'avantages qui font qu'ils s'inquiètent moins et profitent plus de leur expérience de voyage. IMG offre une gamme complète de produits d'assurance médicale internationale, ainsi que des programmes d'annulation de voyage, des services de gestion médicale et une assistance médicale et voyage 24 heures sur 24, tous les jours de la semaine, le tout conçu pour assurer aux membres la tranquillité d'esprit (Global Peace of Mind®) alors qu'ils sont loin de chez eux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.imglobal.com.

