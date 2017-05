Sirius procède à l'acquisition d'International Medical Group







HAMILTON, Bermudes et INDIANAPOLIS, le 29 mai 2017 /PRNewswire/ -- Sirius International Insurance Group, Ltd. (« Sirius »), société internationale de (ré)assurance se démarquant en tant que leader dans le secteur de l'assurance Accident et santé, est ravie d'annoncer l'acquisition de la société International Medical Group® (IMG®), fournisseur primé et leader du marché des produits d'assurance médicale et des services d'assistance à l'international.

Allan Waters, président de Sirius Group, a commenté : « Nous sommes fiers de voir IMG, notre partenaire commercial de longue date, rejoindre la famille de sociétés Sirius. Dans le cadre de notre relation qui remonte à plus de 20 ans, nous avons été témoins de la croissance et de l'évolution d'IMG, qui a délivré de manière constante des produits innovants et un service supérieur à ses clients. Cette acquisition s'intègre naturellement au segment d'assurance spécialisée de Sirius, et renforce nos offres internationales d'assurances Accident et santé, tout en soutenant notre stratégie de croissance à long terme. »

IMG sera dirigée par Brian Barwick, président et PDG, qui fait partie d'IMG depuis 23 ans et qui a travaillé avec Sirius tout au long de l'exercice de ses fonctions. « Nous connaissons bien Brian et l'équipe de direction d'IMG, et nous sommes chanceux de pouvoir compter sur une équipe d'une telle qualité pour diriger IMG, » a déclaré Waters.

Barwick a commenté : « Nous célébrons aujourd'hui notre partenariat de longue date. En tant que partenaire de souscription depuis 1997, Sirius travaille aux côtés d'IMG sur la quasi-totalité de nos produits internationaux et domestiques. Sirius comprend et estime le travail que nous fournissons quotidiennement, ainsi que notre passion consistant à « être présents » pour nos membres. Cette transaction a été une étape suivante naturelle pour IMG, et nous sommes impatients de continuer à travailler avec Sirius pour de nombreuses années à venir. »

Parallèlement à la transaction, la filiale d'IMG IMG-Stop LossSM, assureur général principal chargé des produits d'assurance médicale en excédent de pertes destinés aux employeurs indépendants, a fait l'objet d'une scission et d'une acquisition par l'équipe de direction qui gère actuellement cette unité commerciale.

« Nous souhaitons une réussite continue à l'équipe chargée des produits d'assurance en excédent de pertes, et sommes particulièrement reconnaissants de ses contributions en faveur d'IMG au fil des années, » a déclaré Barwick.

Sirius a procédé à l'acquisition d'IMG auprès de la société de capital-investissement ABRY Partners. Une part substantielle du montant de la transaction revêt la forme d'actions privilégiées de Sirius. Ces actions sont convertibles en actions ordinaires de Sirius. Par conséquent, sur une base entièrement convertie, une entité contrôlée par ABRY détiendrait jusqu'à environ 6 pour cent des actions ordinaires de Sirius à l'issue de la transaction. Waters a commenté : « Nous sommes ravis d'accueillir ABRY en tant que propriétaire clé des actions de Sirius. Nous sommes impatients de travailler aux côtés de son équipe talentueuse afin de poursuivre le développement des activités d'IMG. »

_____________________________________________

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

Sirius est une société internationale de (ré)assurance fondée à Stockholm en 1945, qui possède son siège social à Hamilton, aux Bermudes. Sirius Group possède 2,6 milliards $ de capital PCGR et a vendu 1,3 milliard $ de primes en 2016, dont 435 millions $ concernaient le segment Accident et santé. Ses bureaux les plus importants sont basés à Stockholm, New York et Londres. Un complément d'information est disponible sur le site Web de Sirius Group à l'adresse www.siriusgroup.com.

IMG est le deuxième ajout relatif au domaine Accident et santé de la plateforme d'assurance spécialisée de Sirius depuis de nombreux mois. En avril, Sirius a procédé à l'acquisition d'ArmadaGlobal, entreprise leader du marché des services d'assurance et des technologies de santé, qui crée des produits spécialisés de prestations et de santé, délivrés grâce à sa marque d'excellence offrant des services de classe mondiale. Cliquez ici pour en savoir plus.

À propos d'IMG

International Medical Group® (IMG®), fournisseur primé de services mondiaux de prestations d'assurance et d'assistance opérant depuis plus de 25 ans, permet à ses membres de se faire moins de souci et de profiter davantage en délivrant la protection dont ils ont besoin, et en les soutenant grâce à l'appui qu'ils méritent. IMG propose une gamme complète de produits internationaux d'assurance médicale, des programmes d'annulation de voyages, des services de gestion médicale, ainsi qu'une assistance d'urgence médicale et de voyage 24h/24 et 7j/7 ? tous conçus pour fournir aux membres une tranquillité d'esprit à l'international (Global Peace of Mind®) lorsqu'ils sont loin de chez eux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.imglobal.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/435108/Sirius_Group_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/516796/IMG_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 29 mai 2017 à 05:48 et diffusé par :