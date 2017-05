Avis aux médias - Cérémonie de l'Ordre des arts et des lettres du Québec







MONTRÉAL, le 29 mai 2017 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui se tiendra la 3e Cérémonie de l'Ordre des arts et des lettres du Québec, au Centre Phi, à Montréal, en présence des personnalités suivantes :

Jacques Brault | Littérature

Michel Dallaire | Architecture et design

René Derouin | Arts visuels

Diane Dufresne | Musique et arts visuels

Denise Filiatrault | Théâtre, cinéma et musique

Roger Frappier | Cinéma

Phoebe Greenberg | Mécène en arts visuels et numériques

Pierre Lassonde | Mécène en arts visuels

Kent Nagano | Musique de concert

Lorraine Pintal | Théâtre

Michel Rabagliati | Bande dessinée

Charles Richard-Hamelin | Musique de concert

Florent Vollant | Musique

Vincent Warren | Danse

Kim Yaroshevskaya | Conte, théâtre et télévision

Anna McGarrigle | Musique

Rafael Lozano-Hemmer | arts numériques

Début : 17 h précise

Fin : 18 h 45

Une séance photo suivra la cérémonie

Adresse : 407 rue Saint-Pierre, Montréal, (Québec), H2Y 2M3

Lire le communiqué d'annonce des récipiendaires le 2 mai 2017.

RSVP à claire@comclaire.com ou 514-632-2472

