/R E P R I S E -- Avis aux médias - L'UMQ participera aux consultations à Saguenay en vue du Sommet sur le transport aérien régional/

MONTRÉAL, le 26 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) sera de passage à Saguenay, le 29 mai prochain, où elle participera à la tournée de consultation régionale en vue du Sommet sur le transport aérien régional, qui se tiendra en février 2018.

À cette occasion, monsieur Daniel Côté, président du Comité sur les aéroports régionaux de l'UMQ et maire de Gaspé, présentera les propositions de l'Union pour que les aéroports régionaux puissent jouer pleinement leur rôle de moteurs de développement économique.

Monsieur Côté participera ensuite à une mêlée de presse en compagnie d'élues et élus membres du comité.

Quoi : Mêlée de presse de l'UMQ sur le transport aérien régional



Date : Lundi 29 mai 2017



Heure : 13 h



Lieu : Lobby près du restaurant-bar Le Légendaire

Hôtel Le Montagnais

1080, boulevard Talbot

Saguenay

