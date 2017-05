Janice Robertson, ARP LM, lauréate du Prix de performance remarquable 2017 de la SCRP







KELOWNA, BC, le 29 mai 2017 /CNW/ - La Société canadienne des relations publiques (SCRP) a rendu hommage à Janice Robertson, ARP LM en lui remettant le Prix de performance remarquable 2017 de la SCRP en reconnaissance de son engagement envers le programme de reconnaissance Les voies vers la profession au cours des cinq dernières années. Elle a reçu son certificat en présence de ses paires de l'industrie, le dimanche 28 mai, dans le cadre de la Conférence nationale 2017 de la SCRP, à Kelowna, en Colombie-Britannique.

« Je dois remercier la SCRP pour ma carrière très valorisante. Je n'ai jamais étudié les relations publiques, mais grâce à la SCRP, avec ses événements de formation locaux, ses conférences de calibre mondial comme Illuminate et son très exigeant programme d'agrément, j'ai profité de 25 années de carrière comme formatrice en relations publiques, dit Mme Robertson. Je suis profondément honorée par ce prix et par cette occasion de soutenir l'excellence dans les programmes académiques de relations publiques et de gestion de la communication au Canada. »

En hommage à son leadership au sein du programme de reconnaissance, Mme Robertson a été choisie à l'unanimité par le Conseil d'administration de la SCRP et le Comité des prix comme lauréate du Prix de performance remarquable de cette année. Cette distinction récompense le dévouement à long terme d'un membre de la SCRP en saluant un effort unique et significatif.

« Tout au long de son implication de cinq ans au sein du programme Les voies vers la profession afin d'en faire ce qu'il est devenu aujourd'hui, Janice a amélioré à elle seule l'image nationale de la SCRP, dit Kim Blanchette, ARP, FSCRP, présidente nationale de la SCRP. Ce qui n'était au départ qu'une simple idée visant à normaliser la formation en relations publiques il y a quelques années est devenue un important programme national dédié à l'enrichissement de la profession, en grande partir grâce aux efforts de Janice. »

Le Prix de performance remarquable est un des neuf Grands prix présentés pendant la conférence Illuminate 2017, afin de souligner l'implication exceptionnelle dans la profession des relations publiques. Chaque lauréat est mis en nomination par ses pairs.

À propos de la SCRP

Fondée en 1948, la Société canadienne des relations publiques (SCRP) est un organisme sans but lucratif dont les membres sont actifs dans la pratique, la gestion et l'enseignement des relations publiques. Les membres s'efforcent de maintenir les plus hautes normes et partagent une expérience canadienne unique en relations publiques. La SCRP est une fédération regroupant plus de 2 500 membres dans 14 sociétés membres établies dans les principales villes ou regroupées par province.

