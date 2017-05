Novomed Group et Mediq France se rapprochent pour fonder le n°1 français de la vente à distance de matériel médical aux professionnels de santé







Novomed Group, Leader français dans la distribution de dispositifs médicaux à usage unique est heureux d'annoncer avoir finalisé l'acquisition de 100% des titres de Mediq France, auprès du groupe néerlandais Mediq.

Le groupe combiné, qui ambitionne de devenir leader européen dans la distribution de matériel médical, souhaite ainsi renforcer son positionnement en matière d'offre digitale et de vente directe aux médecins libéraux.

Pour Hervé Liebermann, PDG de Novomed Group: « La cohérence de ce rapprochement stratégique repose sur une double complémentarité évidente : complémentarité entre le savoir-faire production/sourcing du groupe Novomed et la maitrise par Mediq France du canal de distribution online ; complémentarité entre les clientèles des deux entreprises, l'une institutionnelle, l'autre plus libérale. Grâce à ce mariage, nous donnons naissance à un champion français du matériel médical capable de mieux s'internationaliser et d'accélérer sa transition digitale. »

Le management de Mediq France continuera à exercer ses fonctions à la suite de son rapprochement avec Novomed Group.

Selon Aurélie Descubes, PDG de Mediq France « Mediq France a réalisé ces derniers mois de profondes mutations dans son organisation afin d'adresser plus efficacement les demandes de notre clientèle. L'intégration au groupe Novomed ouvre les portes de cette nouvelle étape, dans un esprit de continuité. Avec plus de 100 000 clients en France et demain en Europe, le groupe se distinguera par l'innovation de son offre produits et des services associés. Le digital sera l'un des éléments clés de notre stratégie de croissance. »

L'opération a été réalisée grâce à un financement en mezzanine senior et en mezzanine junior arrangé par Capzanine et d'une dette senior apportée par BPI France, LCL, BNP Paribas et la Caisse d'Epargne Ile-de-France. Aca Nexia a réalisé les due-diligences financières, PGA a agi en tant que conseil juridique et D&A en tant que conseil financier pour les actionnaires de Novomed Group. Le groupe Mediq était conseillé par Jones Day.

A propos de Novomed

Fondé en 1993, Novomed Group est spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution de dispositifs médicaux à usage unique, devenus des produits incontournables dans la lutte contre les infections nosocomiales, tant en ville qu'à l'hôpital.

Le Groupe est déjà leader français auprès des gynécologues et des dermatologues au travers de ses filiales Laboratoires Gyneas et Laboderm. Animé par une dynamique entrepreneuriale forte depuis sa création, le groupe est fortement tourné vers l'innovation et guidé par une démarche de montée en gamme permanente. Novomed développe ainsi d'autres marques en synergie avec les activités historiques du groupe : la gamme complète de soins dermo-cosmétiques Moraz, les lignes de cosmeto-textiles BeautyLine et Arnitex ou la gamme de produits de confort pour les seniors, Novo'life.

