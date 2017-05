Un rapport de Billentis affirme que le marché de la facturation électronique affronte un changement considérable







WIL, Suisse, May 29, 2017 /PRNewswire/ --

- Rapport sur le marché mondial publié par Billentis, mai 2017

L'industrie du secteur privé a été le principal moteur pour le développement du marché en phase un, mais elle est de plus en plus soutenue par le secteur public. L'écart sur la TVA devient de façon croissante le principal accélérateur de la numérisation. Les contribuables doivent de plus en plus utiliser des modèles de liquidation en temps réel. Le modèle pourrait conquérir le monde peu à peu et il devrait être la méthode dominante à l'échelle planétaire à l'horizon 2025. Il finira par couvrir tous types de documents fiscaux tels que les factures, les reçus de paiement, les billets de crédit ou de débit, les feuilles de paie mensuelles, etc.

Les modèles d'affaires d'aujourd'hui ont évolué au cours des décennies, qui ont mis l'accent sur des traitements sur papier traditionnels. Les organisations et entreprises adoptent généralement une approche progressive pour remplacer ces systèmes par des substituts numériques. Les petites étapes ne peuvent créer que des améliorations incrémentielles.

Un certain nombre en plein essor de technologies de rupture de dernière génération ouvrent la voie pour remplacer les vieux procédés et solutions par une approche complètement nouvelle. Une puissante transition du marché se met en place dans notre secteur. Cette phase peut être synonyme d'opportunité ou de menace.

En raison de l'attrait de ce marché, de nombreux fournisseurs proposent des solutions de facturation électronique. Il n'y a donc aucun manque d'offres. Désormais, les utilisateurs recherchent de préférence des informations vraiment complètes. Un nouveau rapport sur le marché est fourni comme aide pour les entreprises qui veulent choisir le meilleur modèle pour elles-mêmes et trouver une solution appropriée. L'auteur est l'analyste du marché international, Bruno Koch, de Billentis.

Le rapport vise à aider les émetteurs et les destinataires de facture à remplacer la facture coûteuse sur papier par des procédés modernes et automatisés. Il offre aux lecteurs environ 140 pages sur le développement du marché, des initiatives pertinentes, des conseils pour mettre en oeuvre des solutions et les profils de plus de 30 des meilleurs prestataires de solutions.

Le rapport est disponible gratuitement sur : http://www.billentis.com

Contact avec la presse :

pr7 (at) billentis.com,

+41-71-911-60-32



Communiqué envoyé le 29 mai 2017 à 04:00 et diffusé par :