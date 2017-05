EUROFER : lettre ouverte de 76 PDG de l'industrie sidérurgique européenne







BRUXELLES, May 29, 2017 /PRNewswire/ --

Aux chefs d'État et aux gouvernements de l'Union européenne,

Nous, PDG soussignés de l'industrie sidérurgique européenne, vous écrivons en amont des négociations finales sur la réforme du système communautaire d'échange de quotas d'émission (SCEQE).

Nous reconnaissons que le changement climatique est un enjeu essentiel qui doit être traité à l'échelle internationale, et nous soutenons pleinement les efforts visant à réduire les émissions de CO 2 de façon rentable à travers toute l'économie de l'Union européenne.

Dans les semaines à venir, vous aurez une dernière fois l'occasion de concevoir un SCEQE qui répond mieux à ces objectifs tout en préservant l'industrie sidérurgique européenne et les milliers d'employés qu'elle soutient. Vous pouvez éviter d'alourdir le secteur avec des frais élevés qui contracteront l'investissement, ou augmenteront le risque de pertes d'emplois et de fermetures d'usines dans l'Union européenne.

Le secteur sidérurgique pèse de tout son poids pour réduire les émissions de CO 2 . Cependant, avec des seuils de référence techniquement inatteignables, la législation du SCEQE crée des coûts très élevés pour les émissions de carbone, même pour les aciéries les plus performantes, en dépit du fait que l'évaluation de l'impact de la Commission européenne elle-même a reconnu sans équivoque que le secteur présentait un risque très élevé de fuite de carbone. Sous sa forme actuelle, le SCEQE favorise les importations d'acier de concurrents établis dans des pays tiers qui ne subissent pas de tels coûts et dont l'empreinte carbone est considérablement plus élevée que pour l'acier fabriqué dans l'Union européenne.

Si la directive SCEQE était adoptée sans quelques-unes des améliorations demandées par le Parlement européen, notre industrie connaîtrait un déficit de quotas d'émission d'environ 35 % en 2030. Il n'y aura pas de quotas excédentaires des années précédentes disponibles pour atténuer l'impact de la période post-2020 dans l'industrie sidérurgique. Par ailleurs, le secteur serait encore plus exposé aux répercussions du coût du carbone sur les prix de l'électricité. D'autres secteurs industriels concernés par le SCEQE ne sont pas confrontés à des contraintes du même degré.

Nous vous appelons donc à aider à préserver la durabilité et la compétitivité mondiale de l'industrie sidérurgique européenne. L'Europe doit être capable de produire les aciers innovants qui façonnent la société moderne et aident à réduire les émissions de CO 2 .

Il est essentiel que les améliorations qui ont été acceptées par le Parlement européen en ce qui concerne les gaz d'échappement, la mise aux enchères des quotas, le facteur de correction intersectoriel et les coûts indirects soient également adoptées par le Conseil. Cela contribuera à faire en sorte que la réforme favorise la protection du climat et respecte les engagements de l'UE en matière de réduction des émissions de carbone, tout en limitant l'impact sur la compétitivité, la capacité à innover et les emplois de l'industrie sidérurgique européenne.

Bien à vous,

Aditya Mittal Francesc Rubiralta Rubio Antonio Gozzi PDG PDG Président ArcelorMittal Europe CELSA Group Federacciai Martin Lindqvist Claudio Riva Heinz Jörg Fuhrmann PDG Président PDG SSAB Svenskt Stahl AB Riva Forni Elettrici Salzgitter AG Herbert Eibensteiner Hans Fischer Andreas J. Goss Chef de la division PDG et directeur de la PDG acier et membre du technologie thyssenKrupp Steel Directoire Tata Steel Europe Ltd Europe AG voestalpine AG Bernardo Velazquez Carlos Álvarez Fred Metzken Herreros PDG Directeur financier PDG Aceros Inoxidables AG der Dillinger Acerinox SA Olarra Hüttenwerke Francisco Javier Sanchez Catherine Tissot-Colle PDG Présidente Timoteo Di Maulo AG Siderurgica Balboa Alliance des Minerais PDG S.A. Minéraux et Métaux - A3M Aperam Cristian Gradinaru Eduardo Samblas PDG PDG Gilles Peru ArcelorMittal Roman ArcelorMittal Tubular PDG Tubular Products Products Ostrava a.s. Ascometal Denis Hugelmann Wim Van Gerven Andreas Hauger Président Président PDG Aubert & Duval Belgian Steel Federation Benteler Steel/Tube Michel Hamy/Markus Politimi Paunova Menges Directeur exécutif Peter Bernscher Directeur général Bulgarian Association of PDG BSW - Badische the Metallurgical British Steel Stahlwerke GmbH Industry Jürgen Alex Membre du conseil Jerzy Kozicz d'administration Antonio Gozzi Président du Directoire Deutsche Edelstahlwerke PDG CMC Poland GmbH Duferco Industria Group Hans Lammert Directeur général Dominique Richardot Armin Kauls Edelstahl-Vereinigung Secrétaire Général Directeur général E.V. ESTA ESW RÖHRENWERKE Roman Stiftner Peter Behrend Michele Della Briotta Directeur général Président Directeur général Fachverband Bergwerke Fachvereinigung Europe Tenaris und Stahl Stahlflanschen e.V. Giuseppe Pasini Mario Caldonazzo Antonius Deelen Président PDG PDG Feralpi Group Finarvedi FNsteel bv Frank Koch PDG George Skindilias Vassileios Goumas Georgsmarienhütte Vice-président et PDG PDG Holding GmbH Halyvourgiki Inc. Hellenic Halyvourgia Evgeny Tankhilevich PDG ISD Dunaferr Danube Melker Jernberg Jaroslav Raab Ironworks Private PDG Directeur exécutif Company Limited by Höganäs AB Hutnictvi Zeleza Shares Anatolii Fediaiev S. Zeilberger, K. Président du conseil Rummler, J. Henze Markus Ritter d'administration Membres du comité Directeur général ISD Huta Czestochowa exécutif Marienhütte Stahl- und Sp.z.o.o. Lech-Stahlwerke GmbH Walzwerk GmbH Kimmo Järvinen Directeur général José Enrique Freire Metallinjalostajat - Roberto Re Arteta Association of the Directeur commercial PDG Finnish Steel and Metal Metinvest International Megasa Producers Italy sarl Robert Móger Directeur Filippo Gottardis MVAE - Association of Ben De Vos Directeur commercial the Hungarian Steel PDG international Industry NLMK International BV Officine Tecnosider Stefan Dzienniak Roeland Baan Marcus Hedblom Président du conseil PDG PDG d'administration Outokumpu Oyj Ovako AB Polish Steel Association Petra Einarsson Viktor Dembitsky Michael Müller PDG PDG PDG Sandvik Materials Promet Steel JSC Saarstahl AG Technology AB José Enrique Freire Arteta José A. Jainaga Président PDG Nikolaos Mariou Siderurgia Nacional - Sidenor Aceros DIrecteur général Empresa de Produtos Especiales Sidenor SA - Greece Longos S.A. Siegfried Gierl, Harry Denis Mancevic Nimmerjahn PDG Bo-Erik Pers Directeurs généraux SIJ Slovenian Steel PDG Rohrwerk Maxhütte GmbH Group Jernkontoret Alexander Alexandrov Jan Czudek Jesus Esmoris Directeur général PDG PDG Stomana Industry SA Trinecke Zelezarny AS Tubacex Patrick Lamarque Guillermo Ulacia Scott D. Buckiso d'Arrouzat Vice-président exécutif Président PDG Tubos Reunidos Group U.S. Steel Kosice Ugitech Gonzalo Urquijo Gareth Stace Président Ionel Bors Directeur UNESID Spanish Steel Président UK Steel - EEF Association UniRomSider Dmitrij Scuka Hans Jürgen Kerkhoff Philippe Crouzet PDG et président du Président Président du Directoire conseil d'administration Wirtschaftsvereinigung Vallourec Vitkovice Steel a.s. Stahl Geert Van Poelvoorde Président EUROFER

