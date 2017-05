OrphoMed lève 39 millions d'USD suite à un tour de table de série A







La société va accélérer le développement clinique du dimère à action périphérique, ORP-101, pour le traitement de l'IBS-D

SAN FRANCISCO, 29 mai 2017 /PRNewswire/ -- OrphoMed, Inc., une société pharmaceutique de stade clinique développant des thérapies dimères de nouvelle classe, a annoncé aujourd'hui la levée d'un financement de série A de 39 millions d'USD. Le tour de table a été mené par New Enterprise Associates (NEA) et codirigé par l'investisseur originel, Takeda Ventures, Inc., avec la participation d'autres investisseurs déjà présents : Pappas Capital, à travers son nouveau fonds, Pappas Ventures V ; Relativity Healthcare Partners et Mario Family Fund. Dans le cadre du financement, Frank Torti, docteur en médecine, associé chez NEA et Arthur Pappas, le partenaire en gestion de Pappas Capital, intègrent le Conseil d'administration de la société, aux côtés des directeurs actuels, Michael Martin, titulaire d'un doctorat, de Global Head Takeda Ventures, Inc. ; Kenneth Widder, docteur en médecine, le président exécutif ; et Nikhilesh Singh, titulaire d'un doctorat, le directeur général.

Le capital sera affecté à l'avancement du développement clinique du candidat principal d'OrphoMed, ORP-101, pour le traitement du syndrome du côlon irritable avec diarrhée (IBS-D).

L'ORP-101 est un agoniste partiel, métaboliquement stable, du récepteur opioïde ? et antagoniste du récepteur opioïde ?, conçu pour atténuer les douleurs abdominales provoquées par l'hyperalgésie intestinale et l'hypermotilité gastrique associée à l'IBS-D, sans pénétration du SNC. Dans plusieurs modèles d'animaux cliniquement pertinents, ORP-101 a constamment supprimé les signaux hyperalgésiques généraux et propres au colon. Surtout, il est démontré qu'ORP-101 ne provoque pas de rétrécissement du sphincter d'Oddi, ce qui pourrait entraîner une pancréatite aiguë, comme cela se produit avec d'autres agonistes ?. ORP-101 est une molécule exclusive, appartenant entièrement à OrphoMed, n'exigeant ni redevances en aval, ni paiements d'étapes.

Frank Torti, docteur en médecine, associé chez NEA, a déclaré : « C'est une formidable possibilité, guidée par un candidat principal disposant d'un mécanisme d'action démontré, un grand nombre de malades insatisfaits et une équipe axée sur les résultats ayant récemment développé des médicaments avec succès. Nous sommes absolument ravis de nous associer à l'équipe d'OrphoMed, dans la mesure où ils s'attèlent à mettre à disposition ORP-101 à des patients qui en ont besoin. »

Nikhilesh Singh, titulaire d'un doctorat, cofondateur et PDG d'OrphoMed, a rappelé : « Notre volonté est de développer des médicaments contre les troubles gastrointestinaux et hépatiques, où des traitements plus efficaces et sûrs sont nécessaires. Nous sommes ravis de l'investissement de fonds de capital-risque de premier plan, car cela valide la technologie et la stratégie de la société en vue d'encourager ORP-101, qui peut potentiellement être un bien meilleur traitement que ceux utilisés actuellement contre l'IBS-D. »

Anthony Lembo, docteur en médecine, directeur du programme de la motilité gastrointestinale et des troubles fonctionnels des intestins au Beth Israel Deaconess Medical Center et professeur agrégé à la faculté de médecine de la Harvard Medical School, estime que les caractéristiques pharmacologiques d'ORP-101 pourraient faire de la molécule une nouvelle thérapie contre l'IBS-D, où il existe un besoin urgent en traitements sûrs et efficaces.

« Il n'existe que quelques médicaments approuvés pour le traitement de l'IBS-D, chacun ayant des limitations qui lui sont propres, que ce soit en termes d'innocuité ou d'efficacité », a déclaré Kenneth Widder, docteur en médecine, le président exécutif d'OrphoMed. « Il existe encore un grand nombre de patients qui ne peuvent pas être soignés avec les médicaments approuvés à l'heure actuelle. Aussi, nous estimons qu'il existe une vraie possibilité de produire un médicament contournant les limitations des médicaments actuellement sur le marché. »

À propos du syndrome du côlon irritable avec diarrhée (IBS-D)

L'IBS-D est un trouble multifactoriel fondé sur les symptômes, caractérisé par une douleur abdominale ou un malaise récurrents et une altération de la fonction intestinale. Elle touche de 10 à 20 % de la population des pays développés, dont environ un tiers souffrent d'un IBS associé à de la diarrhée. L'IBS-D est plus fréquent chez les femmes que chez les hommes (14 % contre 9 %). Pour environ 57 % des patients, les symptômes sont quotidiens, pour 25 %, ils sont hebdomadaires et pour 14 %, ils sont mensuels. La maladie influe sur le quotidien, le travail et les loisirs. Le coût des soins médicaux des patients atteints d'IBS dépasse de 40 % celui de la population en général. Les patients atteints d'IBS constituent environ 20 % de la charge de travail en soins de santé secondaires des gastroentérologues. La FDA a récemment déclaré qu'il y a un besoin médical majeur de nouvelles thérapies contre l'IBS.

À propos d'OrphoMed, Inc.

OrphoMed est une société pharmaceutique de stade clinique basée dans la baie de San Francisco, axée sur le développement de conjugués dimères de nouvelle classe, disposant de profils thérapeutiques supérieurs. La société s'appuie sur sa technologie de plateforme dimère propriétaire, pour traiter les problèmes d'hypersensibilité viscérale et d'hypermotilité, dans les cas de troubles gastro-intestinaux fonctionnels. Les dimères d'OrphoMed sont protégés par des brevets pour la composition de matière et de méthode. OrphoMed explore également les applications thérapeutiques et les possibilités de partenariat pour d'autres conjugués dimères en projet. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.orphomed.com

À propos de NEA

New Enterprise Associates, Inc. (NEA) est une société de capital-risque d'envergure mondiale, s'attachant à aider les entrepreneurs à créer des activités commerciales capables de transformations sur plusieurs étapes, secteurs et régions géographiques. Avec plus de 19 milliards d'USD de capital engagé cumulé depuis la création de la société en 1977, NEA investit dans des sociétés technologiques et du domaine de la santé, à tous les stades du cycle de vie d'une entreprise, de la phase de démarrage à l'introduction en bourse. La longue liste de placements gagnants de l'entreprise comprend plus de 210 introductions en bourse et plus de 360 acquisitions. Pour de plus amples informations, consultez le site www.nea.com

À propos de Takeda Ventures, Inc.

Takeda Ventures, Inc. (TVI) est le fonds de capital-risque de Takeda Pharmaceutical Company Limited (Takeda), créé en 2001 dans l'optique d'inventer des technologies révolutionnaires et des solutions thérapeutiques pour les patients, grâce à des partenariats axés sur les risques. La mission de TVI est de créer des possibilités de croissance stratégique pour Takeda en créant, administrant et investissant dans des entreprises reposant sur l'innovation. TVI établit des partenariats avec des universitaires novateurs, des entrepreneurs et des investisseurs en capital-risque, en vue de créer et alimenter un portefeuille d'entreprises dans toute une gamme de domaines thérapeutiques, dont l'oncologie, la gastroentérologie et les troubles du système nerveux central. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.takedaventures.com

À propos de Pappas Capital

Créé en 1994, Pappas Capital investit exclusivement dans le secteur des sciences de la vie ? biotechnologies, produits biopharmaceutiques, livraison de médicaments, dispositifs médicaux et entreprises apparentées ? aux États-Unis et au Canada. Depuis 2014, trois sociétés de son portefeuille, fondées ou cofondées par Pappas, ont été vendues à de grandes sociétés pharmaceutiques : CoLucid Pharmaceuticals, achetée en mars 2017 par Eli Lilly, pour près d'un milliard d'USD ; Afferent Pharmaceuticals, pour laquelle Merck a réglé une avance de 500 millions d'USD et 750 millions d'USD en plusieurs tranches ; et Lumena Pharmaceuticals, achetée par Shire, pour plus de 300 millions d'USD. Pour de plus amples informations, consultez le site www.pappas-capital.com

