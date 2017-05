Kinpo Electronics Inc. a obtenu une certification médicale de l'UE pour son électrocardiographe portable, le BC1 Patch







TAIPEI, Taïwan, 29 mai 2017 /PRNewswire/ -- Dans le monde, les maladies cardio-vasculaires sont la première cause de décès et représentent 30 % de la mortalité mondiale. Kinpo Electronics Inc. a pris des dispositions pour la charge qui sera occasionnée à la population à l'avenir. Etant l'un des plus grands fabricants de systèmes médicaux d'urgence, Kinpo Electronics Inc. a mis au point une solution pour la prévention des maladies cardio-vasculaires. Aujourd'hui, la société a annoncé l'obtention du certificat médical CE MDD pour l'électrocardiographe portable qu'elle a elle-même mis au point, le BC1 Patch. Grâce à cette certification CE MDD (Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux), le BC1 pourra être commercialisé directement aux consommateurs dans l'Union européenne, une commercialisation que Kinpo Electronics Inc. lancera dans les principaux pays européens d'ici au troisième trimestre 2017, sous sa propre marque XYZlife.

« Je suis si fier de notre équipe médicale ! C'est effectivement un grand bond avant, et il est encourageant de voir que la vision de la médecin du futur, surtout la télémédecine, permettra au monde de résoudre les problèmes liés au vieillissement », explique le PDG de Kinpo Electronics Inc., Simon Shen. « Nous pensons véritablement que l'avenir des soins de santé réside essentiellement dans la télémédecine. Grâce à l'amélioration des réseaux mobiles, nous serons en mesure de collecter des données et de contrôler l'état des patients en temps réel ».

Le BC1 Patch est un électrocardiographe portable innovant qui permet un contrôle à long terme et en temps réel, une observation historique et la création de rapports spécialisés pour les professionnels de la santé et les particuliers. Une fonction d'appel unique permet de contacter immédiatement son médecin, sa famille ou un proche lorsque des signes anormaux sont détectés. Ce dispositif aide également les particuliers et les médecins, de la prédétection de symptômes cardiaques éventuels jusqu'au traitement efficace et aux soins ambulatoires.

Grâce à la certification médicale de l'UE, Kinpo Electronics Inc. pose un nouveau jalon dans la médecine personnelle et la gestion des soins de santé.

Kinpo Electronics Inc. met en oeuvre la technologie médicale sur le marché des consommateurs pour gérer la santé des particuliers en alliant des vêtements intelligents et des algorithmes exclusifs comme la BCX Smart Clothing Series. Ces dispositifs surveillent les individus dans leur vie quotidienne et analysent le stress, la fatigue et le sommeil. La solution Smart Clothing est disponible aux Etats-Unis.

A propos de XYZlife

XYZlife est la marque de Kinpo Electronics Inc. qui se spécialise dans les soins de santé, les produits médicaux et les services depuis 2013. Les services et les produits sont conçus pour se conformer au futur système de santé et répondre aux exigences de l'ère de la santé numérique. Nous préconisons une vie saine en proposant des solutions de soins permanentes et des applications permettant d'alléger la charge qui pèse sur l'individu et les systèmes publics de santé.

Plus d'informations :

M. Jimmy Fan

chfan@kinpo.com.tw

xyzlife_info@xyz-life.com

www.xyz-life.com

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/514502/BC1.jpg

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/514501/XYZlife_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 29 mai 2017 à 00:00 et diffusé par :