Dalmia Cement s'associe pour construire le pont le plus long d'Inde







NEW DELHI, May 29, 2017 /PRNewswire/ --

Il renforce sa position en tant que partenaire stratégique clé pour le pays et son engagement envers le Nord-Est

Dalmia Cement (Bharat) Limited, le plus grand cimentier d'Inde, a réitéré son engagement envers la construction de la nation en jouant un rôle vital dans la construction du pont stratégique Dhola-Sadiya, qui relie l'Arunachal Pradesh à l'Assam, et qui a été inauguré aujourd'hui par l'honorable premier ministre Shri Narendra Modi.

Dalmia Cement (Bharat) Ltd. a fourni 17 000 tonnes de ciment de première qualité pour ce projet majeur réalisé par un consortium d'entreprises, démontrant par là même l'excellence de ses capacités manufacturières, sa qualité exceptionnelle, ses mécanismes de prestation solides et le haut niveau de confiance dont jouit l'entreprise auprès de nombreux partenaires.

M. Puneet Dalmia, directeur général de Dalmia Bharat Group, a déclaré : « C'est un moment fort en tant que partenaire clé dans la réalisation du pont emblématique Dhola-Sadiya, qui réduira le temps de trajet entre les États d'Assam et d'Arunachal Pradesh de près de quatre heures. Il s'agit là de la dernière expression de notre association avec plusieurs projets clés d'envergure nationale depuis la commande du barrage d'Hirakud en 1952. Des ports aux liaisons ferroviaires urbaines en passant par les aéroports militaires et civils, les autoroutes et les centrales thermiques et nucléaires, nous cultivons un héritage durable de confiance nationale et d'excellence depuis 78 ans. »

« C'est un grand moment de fierté pour nous et un moment décisif, car cela transcende le monde des affaires. Notre rôle dans la réalisation du plus long pont d'Inde illustre l'esprit de partenariat entre diverses organisations, l'intérêt stratégique et une proposition très importante en termes de valeur socioéconomique pour le Nord-Est. Je vois l'impact de ce pont comme un exemple littéral de notre campagne : "Dil Jode, Desh Jode" », ajoute M. Mahendra Singhi, PDG du groupe (ciment) Dalmia Cement (Bharat) Ltd.

Le pont Dhola-Sadiya est le plus le plus long d'Inde, couvrant une distance de 9,15 km en enjambant le puissant fleuve Brahmapoutre. Merveille d'ingénierie, il est capable de supporter le poids d'un char de combat de 60 tonnes. Il est situé à 540 km de Guwahati, dans l'Assam, et 300 km d'Itanagar, dans l'Arunachal Pradesh. La frontière chinoise se trouve à moins de 100 km à vol d'oiseau. La construction du pont a débuté en 2011, pour un coût total de 9,5 milliards de roupies (environ 130 millions d'euros). L'importance du pont est soulignée par le fait qu'à l'heure actuelle, tout le transport entre les deux rives du fleuve s'effectue par voie d'eau. Comme il n'existe aucun aéroport civil dans l'Arunachal Pradesh, ce pont aidera les habitants de l'État à rejoindre facilement la jonction ferroviaire la plus proche à Tinsukia, dans l'Assam, ainsi que l'aéroport de Dibrugarh. Il est construit sur le modèle de partenariat public-privé.

À propos de Dalmia Cement (Bharat) Ltd.

Dalmia Cement (Bharat) Limited (DCBL), filiale de Dalmia Bharat Limited (code BSE : 533309|Symbole NSE : DALMIABHA et coté au MSE), est un acteur majeur de la fabrication de ciment depuis 1939. L'une des entreprises de production de ciment les plus grandes et les plus diverses d'Inde, elle est également l'une des plus écologiques au monde. Avec une capacité en croissance constante, qui s'élève actuellement à 25 millions de tonnes, Dalmia Bharat Cement dispose également de la quatrième plus grande capacité manufacturière du pays. Répartie sur huit États et 11 unités de production, l'entreprise est également le leader de sa catégorie dans le secteur des ciments super-spécialisés destinés aux puits de pétrole, aux traverses de chemin de fer et aux pistes d'atterrissage, et le plus grand producteur de laitier du pays. Rendez-nous visite à l'adresse http://www.dalmiacement.com.

À propos de Dalmia Bharat Group

Dalmia Bharat Group (http://www.dalmiabharat.com) est un acteur national majeur de l'industrie manufacturière indienne depuis 1939. Avec un chiffre d'affaires de plus de 100 milliards de roupies (environ 386 millions d'euros), il a une position de leader dans le secteur du ciment, du sucre et des matériaux réfractaires. Leader des ciments spécialisés et plus grand producteur de laitier du pays, Dalmia Bharat est le cimentier le plus écologique au monde et un chef de file des pratiques de développement durable, faisant office de référence mondiale. Dans le secteur du sucre ordinaire, le groupe dessert plusieurs marques de renom. Il dispose d'une clientèle durable et croissante dans le secteur des matériaux réfractaires.



Contact médias :

Dalmia Bharat Group:

Pooja Bharadwaj

Courriel : Bharadwaj.pooja@dalmiabharat.com

Téléphone : +91-95-601-66999



Communiqué envoyé le 28 mai 2017 à 23:08 et diffusé par :