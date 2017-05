Négociation dans l'industrie de la construction - L'ACRGTQ déçue de la tournure des événements







QUÉBEC, le 28 mai 2017 /CNW Telbec/ - Après avoir négocié de bonne foi pendant l'ensemble du processus de médiation et de conciliation, l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) estime avoir fait des propositions honnêtes et constructives, qui auraient pu établir les bases d'une entente.

Néanmoins, l'Alliance syndicale s'est retirée de table de négociations en fin d'après-midi.

L'Alliance syndicale étant déterminée à en venir à une entente globale, les ententes sectorielles s'avéraient impossible, prenant ainsi en otage certains secteurs. Pourtant, peu d'obstacles demeuraient en liste pour permettre une entente sectorielle dans le secteur génie civil et voirie.

L'ACRGTQ s'en remet au gouvernement pour assurer rapidement la reprise des activités sur les chantiers de construction et souhaite que la loi spéciale tienne compte des avancées qui ont été faites à la table de négociation du secteur génie civil et voirie.

Le secteur du génie civil et voirie de l'industrie de la construction est un secteur névralgique pour l'économie québécoise. L'ACRGTQ représente les employeurs oeuvrant notamment à la construction de routes, ponts, égouts et aqueducs, éoliennes, barrages hydroélectriques et lignes de transport d'énergie et de pipeline.

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs oeuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, communément appelée Loi R-20, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 35 000 salariés.

