Grève dans l'industrie de la construction - Le gouvernement du Québec doit agir de façon responsable







QUÉBEC, le 28 mai 2017 /CNW Telbec/ - La ministre responsable du Travail, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et députée de Bellechasse, Mme Dominique Vien, se dit grandement préoccupée par la fin des négociations entre les parties patronale et syndicale. À cet égard, le gouvernement du Québec agira de façon responsable pour préserver la stabilité de l'économie québécoise.

Citation :

« Je ne peux qu'exprimer ma vive déception devant l'absence d'entente négociée entre les parties, malgré la contribution active du gouvernement du Québec au cours des sept derniers mois. Depuis le 1er octobre 2016, 240 jours de négociations se sont écoulés. Cette situation est très critique pour l'économie québécoise, et à cause de dirigeants d'associations patronales et syndicales qui n'ont pas réussi à s'entendre, notre gouvernement a le devoir d'agir et nous le ferons dès demain. »

Dominique Vien, ministre responsable du Travail, ministre responsable de la région de la Chaudière?Appalaches et députée de Bellechasse

