La relationniste de carrière et membre à vie de la SCRP Carol Panasiuk ARP, FSCRP LM reçoit le Prix de réalisations exceptionnelles 2017 de la SCRP







KELOWNA, BC, May 28, 2017 /CNW/ - La Société canadienne des relations publiques (SCRP) a présenté à Carol Panasiuk, ARP, FSCRP LM le Prix de réalisations exceptionnelles 2017 de la SCRP à l'occasion d'Illuminate 2017, la Conférence nationale 2017 de la SCRP, en hommage à ses longues années de service envers la SCRP et l'industrie des relations publiques toute entière.

« Nous sommes ravis d'informer Carol du fait qu'elle a été choisie à l'unanimité par le Comité des Prix de la SCRP en vue de recevoir le Prix de réalisations exceptionnelles 2017 de la SCRP, dit Kim Blanchette, ARP, FSCRP, présidente nationale de la SCRP. Par son engagement et son dévouement envers la profession, en étant membre de la SCRP depuis plus de 35 ans, et co-présidente du Forum mondial des relations publiques en 2016, Carol était un choix évident pour recevoir cette distinction. »

« Ce prix est un grand honneur, mais le véritable honneur pour moi aura été le privilège de travailler avec autant de communicateurs exceptionnels au fil des ans, dit Mme Panasiuk. C'est important que notre profession se fasse bien entendre. J'espère avoir apporté une contribution à cet effet, comme tous les membres dévoués de la SCRP qui font don de leur temps et de leur expertise afin de faire progresser notre industrie. »

Mme Panasiuk a été récompensée pour ses réalisations et son service exceptionnel envers l'industrie des relations publiques et la SCRP au cours des 35 dernières années, notamment au sein du Conseil d'administration national, qui l'a amenée à coprésider le Forum mondial des relations publiques de Toronto en 2016, un événement international regroupant le gratin mondial des relations publiques et des communications à Toronto afin de discuter de la valeur et de l'importance des communications au-delà des cultures.

Chaque année, le Prix de réalisations exceptionnelles est présenté à un membre de la SCRP dont les activités personnelles et le leadership ont dépassé le cadre des attentes. Le Prix de réalisations exceptionnelles est un des nombreux Grands prix remis par la Société au cours de la conférence Illuminate 2017 afin de souligner l'implication remarquable en relations publiques. Les candidats sont mis en nomination par leurs pairs.

À propos de la SCRP

Fondée en 1948, la Société canadienne des relations publiques (SCRP) est un organisme sans but lucratif dont les membres sont actifs dans la pratique, la gestion et l'enseignement des relations publiques. Les membres s'efforcent de maintenir les plus hautes normes et partagent une expérience canadienne unique en relations publiques. La SCRP est une fédération regroupant plus de 2 500 membres dans 14 sociétés membres établies dans les principales villes ou regroupées par province.

