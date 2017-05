Bédard et Coupal lauréats des courses de Coupe Nissan Micra au Circuit Mont-Tremblant







MISSISSAUGA, ON--(Marketwired - 28 mai 2017) - Une semaine seulement après son premier rendez-vous de la saison 2017, les pilotes de la Coupe Nissan Micra étaient en piste cette fin de semaine au Circuit Mont-Tremblant pour deux nouvelles courses disputées dans le cadre de la Classique de printemps. Deux courses spectaculaires à souhait, remportées par Olivier Bédard le samedi puis par Xavier Coupal le dimanche, et qui marquaient aussi les grands débuts à titre de pilote de Coupe Nissan Micra du populaire comédien et humoriste québécois Michel Barrette.

Après une journée d'essais libres fructueux pour tous les pilotes le vendredi, la journée de samedi, sous un ciel nuageux mais une piste toujours sèche, débutait par la traditionnelle séance de qualification. Lauréat des deux premières courses de la saison, en Ontario la fin de semaine passée, Jean-Michel Isabelle décrochait la pole position devant les champions 2016 (Xavier Coupal) et 2015 (Olivier Bédard). Seule pilote féminine cette saison dans la série, Valérie Limoges affichait ses ambitions en décrochant le quatrième meilleur temps, devant Kevin King, Stéfan Gauthier, le premier de la classe Senior Metod Topolnik, l'Australien Keishi Ayukai, Nicolas Touchette et le Britannique Jake Exton. Chez les recrues, Vincent Doyle devançait Nicolas Barrette.

En après-midi, vingt-deux pilotes prenaient le départ de la course, au volant de leurs Nissan Micra quasiment de série, devant les fans regroupés le long du circuit. En tête, le duel entre Isabelle et Coupal se solda par un accrochage, laissant Valérie Limoges aux commandes peu avant la mi-course. Mais dès la relance, Bédard surprit sa coéquipière pour filer vers sa première victoire de la saison.

Kevin King et Valérie Limoges complètent le podium, devant Ayukai, brillant pour ses débuts au Circuit Mont-Tremblant, et Normand Boyer, lauréat de la classe Sénior pour une troisième fois de suite. Chez les recrues, Vincent Doyle décroche une première victoire, devant Jake Exton et Austin Riley. Michel Barrette complète pour sa part sa première course automobile officielle en carrière en seizième place toutes-catégories, septième classe Sénior et quatrième des recrues.

Dimanche, Coupal et Bédard se partageaient la première ligne de départ et leur domination a duré toute la course. Ils terminent dans cet ordre, le champion 2016 décrochant à son tour sa première victoire de la saison. La bataille pour la troisième place a été plus que spectaculaire, les positions changeant au fil des tours. Qualifiée neuvième, Valérie Limoges a réalisé une superbe remontée, pour compléter ainsi le triomphe de l'équipe Total Canada qui voit ses trois pilotes sur le podium.

Les coéquipiers de l'équipe Sorel-Tracy Nissan, Kevin King et Stéfan Gauthier complètent le Top 5, devant Jean-Michel Isabelle et Metod Topolnik, qui décroche sa première victoire en classe Sénior, devant Normand Boyer et Frédéric Bernier. Chez les recrues, le lauréat est cette fois Jake Exton. Quant à Michel Barrette, il a livré une lutte de tous les instants à son fils Nicolas, le père et le fils s'échangeant la quinzième position à pas moins de six reprises. C'est finalement Nicolas qui a eu le meilleur, franchissant la ligne d'arrivée avec trois dixièmes de seconde d'avance sur son père !

Tout comme au Canadian Tire Motorsport Park une semaine plus tôt, de nombreux propriétaires de Nissan Micra avaient répondu à l'invitation de Nissan Canada d'assister gratuitement à cette Classique de printemps 2017. Rappelons que lors de chaque événement de la série, Nissan Canada invite les propriétaires de Micra. Il leur suffit simplement de s'inscrire trois semaines avant chaque épreuve sur le site www.coupemicra.com/inscriptionevenement pour recevoir deux billets et un accès stationnement. Au Circuit Mont-Tremblant, les heureux propriétaires sur place ont en plus eu l'occasion d'effectuer un tour de piste en parade, samedi puis dimanche. Ils étaient une cinquantaine à avoir répondu présent et, pour la plupart d'entre eux, il s'agissait d'un premier contact avec le sport automobile et ils ont été époustouflés de voir les performances de leur petite Micra sur le circuit et la qualité du spectacle offert par les pilotes!

Pour son prochain événement, la grande famille de la Coupe Nissan Micra retrouvera le Circuit Mont-Tremblant, du 21 au 23 juillet. Mais auparavant, un événement destiné à faire connaître la série au grand public, et même permettre de piloter les voitures de course, sera tenu au Circuit ICAR, à Mirabel, le samedi 18 juin prochain. Tous les détails sur le site www.nissan.ca/coupemicra.

Pour les résultats complets des courses disputées au Circuit Mont-Tremblant, visitez le site :

http://www.coupemicra.com/2017-Resultats_Courses?RID=23 (course 3)

http://www.coupemicra.com/2017-Resultats_Courses?RID=24 (course 4)

Classement du championnat : http://www.coupemicra.com/2017-Resultats_ClassGen.

Pour plus d'information sur la Coupe Nissan Micra, consultez : www.nissan.ca/coupemicra.

Calendrier de la saison 2017 de la Coupe Nissan Micra :

Du 19 au 21 mai Victoria Day Weekend SpeedFest, Canadian Tire Motorsport Park, Ontario Du 26 au 28 mai Classique de printemps, Circuit Mont-Tremblant, Québec Du 21 au 23 juillet Classique d'été, Circuit Mont-Tremblant, Québec Du 11 au 13 août Grand Prix de Trois-Rivières, Québec Du 1 au 3 sept. NASCAR Weekend, Canadian Tire Motorsport Park, Ontario Du 22 au 24 sept. Classique d'automne, Circuit Mont-Tremblant, Québec

