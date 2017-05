Défi têtes rasées Leucan : Des centaines de personnes s'unissent aujourd'hui pour la cause







MONTRÉAL, le 28 mai 2017 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui qu'avait lieu la journée provinciale de la 17e édition du Défi têtes raséesMD Leucan, présenté par PROXIM. Plus de 500 personnes sont passées sous le rasoir en appui aux enfants atteints de cancer sur 12 sites de rasage à travers le Québec.

« Aujourd'hui, des centaines de personnes ont été solidaires envers les enfants malades, en participant au Défi ou en donnant généreusement. Cet engagement prouve qu'on est vraiment plus forts à plusieurs et qu'ensemble, on peut avoir un impact réel pour améliorer le quotidien des enfants atteints de cancer », souligne Dominic Paquet, porte-parole provincial bénévole du Défi têtes rasées Leucan.

Le centre commercial Place Versailles était l'hôte, pour une deuxième année, du site provincial du Défi. Pour l'occasion, Kim Rusk du 96,9 CKOI et Francisco Randez de Rythme FM 105,7 ont animé cet événement rassembleur et fort en émotion. «Je ne m'attendais pas à vivre autant d'émotions. Voir un papa se raser le coco devant les yeux attendris de sa petite fille souffrant de leucémie... un geste rempli d'amour qui me marquera pour toujours », ajoute Kim Rusk.

Avec 12 sites de rasage actifs aujourd'hui et 40 autres à venir d'ici l'automne, Leucan est en bonne voie d'atteindre son objectif de 4,5 M $.

Il est possible pour la population de s'inscrire à l'un des sites de rasage ou de créer un Défi personnalisé, permettant ainsi de déterminer la date, l'heure, l'endroit ainsi que l'envergure du Défi, en visitant le tetesrasees.com.

Leucan tient à souligner la générosité de PROXIM, présentateur de l'événement pour une 2e année, de Mia, qui a créé pour une 3e année les boucles d'oreilles de l'Espoir, un bijou vendu au profit de Leucan, et de l'humoriste Dominic Paquet, porte-parole provincial du Défi têtes rasées Leucan pour une 6e année consécutive.

À propos du Défi

Le Défi têtes rasées Leucan est une activité de financement majeure qui mobilise la communauté dans un élan de solidarité afin d'offrir des services aux familles d'enfants atteints de cancer. C'est aussi un geste de soutien envers les enfants qui subissent, lors de la chimiothérapie, une modification de leur image corporelle par la perte des cheveux.

À propos de Leucan

Leucan s'engage depuis près de 40 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. Fidèle alliée de centaines de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l'Association offre des services distinctifs et adaptés grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine. À ces services s'ajoutent le financement de la recherche clinique et le Centre d'information Leucan. Grâce à ses neuf bureaux, Leucan est présente à travers la province.

À propos de Proxim

PROXIM a vu le jour à la suite du regroupement de pharmaciens-propriétaires indépendants. Avec plus de 250 pharmacies partout au Québec, les pharmaciens-propriétaires affiliés à PROXIM sont des professionnels de la santé de premier plan dans leur communauté. Leur priorité est l'accompagnement spécialisé et sur mesure de leurs patients pour une meilleure santé.

MDMarque de commerce déposée de Leucan inc.

SOURCE Leucan

Communiqué envoyé le 28 mai 2017 à 17:05 et diffusé par :