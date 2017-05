Récapitulation de la Fin de semaine des courses Tamarack d'Ottawa







Nouveau record pour le Défi caritatif Banque Scotia

OTTAWA, le 28 mai 2017 /CNW/ - C'est sous un magnifique ciel bleu et sans une once d'humidité relative que s'est déroulée la Fin de semaine des courses Tamarack d'Ottawa 2017, au cours de laquelle plus de 43 000 personnes ont participé aux six épreuves qui la composent (samedi et dimanche).

Afin de souligner le 150e anniversaire du Canada, les drapeaux provinciaux et territoriaux ainsi que du divertissement agrémentaient le parcours du marathon. Des avions des ACM Warbirds of Canada ont aussi survolé le parcours des diverses épreuves. De plus, cette année, les organisateurs de l'événement ont ajouté deux défis multidistances :

Défi du bûcheron , dans le cadre duquel 150 coureurs ont participé au 2K, au 5K, au 10K et au marathon.

, dans le cadre duquel 150 coureurs ont participé au 2K, au 5K, au 10K et au marathon. Défi du voyageur, dans le cadre duquel 259 coureurs ont participé au 5K, au 10K et au demi-marathon.

Données sur les inscriptions pour 2017

ÉPREUVE PARTICIPANTS Marathon d'Ottawa Banque Scotia 5 293 Demi-marathon d'Ottawa Banque Scotia 13 438 2K d'Ottawa 10 903 5K HTG Sports d'Ottawa 8 919 10K d'Ottawa 3 259 Marathon pour les enfants Banque Scotia 1 336 TOTAL 43 148

Défi caritatif Banque Scotia

Les participants au Défi caritatif Banque Scotia ont établi un nouveau record de collecte de fonds en amassant plus de 826 000 $ (et la collecte se poursuit) pour l'une des 64 oeuvres caritatives. L'initiative permet aux coureurs de participer à une collecte de fonds clé en main de grande envergure qui soutient directement les organismes locaux.

La liste des oeuvres caritatives du Défi.

Citations

« Nous sommes ravis du déroulement et du succès de l'édition de cette année de la Fin de semaine des courses Tamarack d'Ottawa. Comme toujours, nous sommes très reconnaissants du soutien de nos partenaires, des quelque 2 500 bénévoles et de nos fournisseurs de services. L'événement était tout simplement mémorable et à la hauteur des célébrations du 150e anniversaire du Canada. »

John Halvorsen, président et directeur de course, Courez Ottawa

« Quel bonheur de voir un tel montant record pour le Défi caritatif Banque Scotia. Cet incroyable résultat pour la collecte de fonds démontre combien les habitants d'Ottawa sont profondément impliqués dans leur communauté. Au nom de la Banque Scotia, je remercie tous ceux qui ont fait de leur course un geste significatif pour une bonne cause. »

Carole Chapdelaine, première vice-présidente, région du Québec

et de l'Est de l'Ontario, Banque Scotia

À propos de la Fin de semaine des courses Tamarack d'Ottawa

En 2017, la Fin de semaine des courses Tamarack d'Ottawa a accueilli plus de 43 000 participants à six épreuves, soit le Marathon d'Ottawa Banque Scotia, le Demi-marathon d'Ottawa Banque Scotia, le 10K d'Ottawa, le 5K HTG Sports d'Ottawa, le 2K d'Ottawa et le Marathon d'Ottawa pour les enfants Banque Scotia. Les coureurs ont amassé 826 000 $ pour 64 oeuvres caritatives locales et nationales dans le cadre du Défi caritatif Banque Scotia.

La Fin de semaine des courses Tamarack d'Ottawa est l'un des deux seuls événements au monde à regrouper deux épreuves Label d'or de l'IAAF (le 10K et le marathon). La prochaine édition de l'événement aura lieu les 27 et 28 mai 2017. Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour vous inscrire, consultez la page : www.courezottawa.ca.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia souhaite appuyer les organismes qui ont à coeur d'aider les jeunes à réaliser pleinement leur potentiel. Les jeunes sont les leaders de demain et la Banque veut s'assurer qu'ils possèdent les compétences et les ressources nécessaires pour réussir. De concert avec ses employés, la Banque Scotia appuie des causes qui répondent aux besoins des populations locales. Reconnue comme chef de file au chapitre des dons de bienfaisance et des activités philanthropiques, la Banque Scotia a versé, en 2016, plus de 70 millions de dollars pour aider les collectivités dans le monde.

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers en Amérique du Nord, en Amérique latine, dans les Antilles, en Amérique centrale et en Asie-Pacifique. Elle s'est donné pour mission d'aider ses 23 millions de clients à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2017, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 88 000 employés et son actif à 887 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

SOURCE Scotiabank

Communiqué envoyé le 28 mai 2017 à 17:00 et diffusé par :