Avis aux médias - Inauguration d'une serre communautaire multifonctionnelle







MONTRÉAL, le 28 mai 2017 /CNW Telbec/ - M. Denis Coderre, maire de Montréal et de l'arrondissement de Ville-Marie, accompagné de Mme Sophie Brochu, présidente et chef de la direction de Gaz Métro, ainsi que de MM. Yvan Gauthier, président-directeur général de la Fondation du Grand Montréal, et François Bergeron, directeur de la Corporation de développement communautaire Centre-Sud, invite les représentants des médias à l'inauguration de la première serre communautaire multifonctionnelle de la métropole.

Date : Le lundi 29 mai 2017



Heure : 11 h



Lieu : 2215, rue Dufresne

Station de métro Frontenac

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Ville-Marie

Communiqué envoyé le 28 mai 2017 à 16:00 et diffusé par :