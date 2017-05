Le CN pourrait tenter de provoquer une grève ce mardi

MONTRÉAL, le 28 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Canadien National (CN) pourrait provoquer une grève le mardi 30 mai à 4 h. Cela surviendrait après des mois de négociations avec quelque 3000 chefs et agents de train représentés par la Conférence...

HAY-ON-WYE, pays de Galles, May 28, 2017 /PRNewswire/ -- Jaguar Land Rover présente une installation artistique unique au Hay Festival pour célébrer le projet « Lighting up Lives » (Allumer des vies) au Kenya « Lighting up Lives » utilise une...