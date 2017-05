Ensemble au Festival Go vélo Montréal - Du 28 mai au 4 juin, le plaisir sera dans la rue!







MONTRÉAL, le 28 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Défi métropolitain et ses 3500 cyclistes donnent aujourd'hui le coup d'envoi officiel de la saison festivalière montréalaise et du Festival Go vélo Montréal, une semaine d'activités cyclistes et urbaines pour tous. En cette année du 375e de Montréal et du 50e de Vélo Québec, le Festival invite les cyclistes à faire la fête à l'occasion de plusieurs rassemblements populaires comme le Tour la Nuit et leTour de l'Île de Montréal, qui auront lieu au cours des prochains jours.

Toute la semaine, Montréal célèbrera au rythme du vélo!

Ensemble au Tour de l'Île de Montréal, le dimanche 4 juin

Ce dimanche, les amateurs de vélo sont conviés à une édition inédite du Tour de l'Île de Montréal, à l'occasion des 50 ans de Vélo Québec. Ils auront droit à un départ en chanson avec le populaire Vincent Vallières, un parcours de 50 km aux bornes thématiques, l'exposition ambulante Deux roues, une histoire consacrée à l'histoire du vélo à Montréal et une performance de Montréal Complètement Cirque au site d'arrivée.

Départ en chansons avec Vincent Vallières : 9 h 15, avenue du Parc

Arrivée : parc Jeanne-Mance

Choix de parcours : 50 ou 28 km / 50 km Express / 100 ou 65 km Découverte

Pour visionner la vidéo de Vincent Vallières, cliquez ici

Ensemble au Tour la Nuit, le vendredi 2 juin

Dès la tombée de la nuit, les cyclistes sont invités à un spectaculaire party coloré, déployé sur 20 km sans autos, avec des milliers d'autres participants, tous prêts à illuminer joyeusement la nuit de Montréal!

Départ : 20 h 30, avenue du Parc-La Fontaine

Arrivée : parc Jeanne-Mance

Parcours : 20 km

Il est toujours possible de s'inscrire !

Pour profiter pleinement des événements du Festival Go vélo Montréal, cliquez ici

Conférence Vancouver, ville verte, ville vélo, le jeudi 1er juin, 17 h 30

Au Festival Go vélo Montréal, Vélo Québec est fier d'accueillir Dale Bracewell, directeur de la planification des transports de la Ville de Vancouver. Lors de cette conférence, M. Bracewell fera le point sur l'approche vélo de Vancouver dans le cadre de son Plan de transport 2040.

Suite de la programmation de la semaine

