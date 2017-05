La ministre du Tourisme annonce une aide de 17 M$ pour les festivals et événements estivaux et automnaux







MONTRÉAL, le 28 mai 2017 /CNW Telbec/ - C'est 17 M$ que se partageront 178 festivals et événements dans vingt régions touristiques du Québec au cours de la saison estivale et automnale, ce qui représente près de 6 M$ et 78 festivals et événements touristiques de plus qu'en 2016, pour la même période. Cette majoration fait suite à l'annonce, en janvier dernier, de la révision des modalités du Programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques qui visait à mieux répondre aux réalités et aux besoins des promoteurs.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet, a fait l'annonce de cette aide de 17 M$ lors du coup d'envoi de la saison des événements majeurs internationaux à Montréal.

Citations :

« Le gouvernement du Québec est un fier partenaire de l'industrie événementielle et il démontre qu'il reconnaît l'importance de cette industrie comme vecteur de développement économique à travers tout le Québec. Les festivals et les événements contribuent de façon importante à la notoriété de notre destination et permettent de mettre à l'avant-plan des expériences authentiques et le caractère festif du Québec. »

« Je tenais à faire preuve d'équité en ce qui concerne le soutien gouvernemental consenti aux festivals et aux événements dans le but de poursuivre l'aide aux événements majeurs, tout en soutenant les plus petits, afin qu'ils aient la chance de se développer et de devenir, eux aussi, des événements plus performants. »

Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

Les nouvelles modalités du Programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques ont permis, notamment :

de financer de nouveaux festivals et événements qui n'étaient pas soutenus par l'ancien programme;

d'assurer le financement des festivals et événements selon leur performance;

de soutenir la croissance des festivals et événements majeurs;

de favoriser la réalisation de nouveaux projets novateurs visant le développement du produit, soit par l'ajout d'un aspect propre à la programmation, soit par une innovation particulière;

d'encourager les initiatives hors saison et en région, à l'extérieur des grands centres;

de soutenir la réalisation des études de provenance et d'achalandage vu la charge budgétaire qu'elle engendre;

de privilégier la signature d'ententes pluriannuelles pour les festivals et événements performants afin d'assurer la stabilité nécessaire à leur développement.

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Communiqué envoyé le 28 mai 2017 à 12:15 et diffusé par :