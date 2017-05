Dévoilement des 375 vélos BIXI de la collection spéciale 375e Anniversaire présentés par Manuvie







MONTRÉAL, le 28 mai 2017 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui, à la Place des Festivals, qu'étaient dévoilés les 375 BIXI édition 375e Anniversaire conçus dans le cadre du projet « Montréal, BIXI & Moi » présenté par Manuvie. Ce grand événement était animé par Catherine Pogonat et réunissait le maire de Montréal, M. Denis Coderre, la présidente de BIXI Montréal, Mme Marie Elaine Farley, le directeur général de la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal, M. Alain Gignac, ainsi que le président et chef de la direction Manuvie Québec, M. Richard Payette. Plusieurs Montréalais et personnalités dont l'oeuvre a été sélectionnée étaient également présents pour souligner leur attachement pour Montréal et sillonner les rues de la ville sur leur vélo sept vitesses de collection. Leur création devait représenter de façon originale leur vision de la ville par différents types d'art, comme le design graphique, l'illustration, la peinture ou la photographie traditionnelle.

« Aujourd'hui, c'est grâce à l'imaginaire des Montréalaises et des Montréalais que nous redécouvrons les grands symboles de Montréal. Le BIXI est devenu une figure emblématique de notre métropole. Il représente une carte de visite extraordinaire pour la ville et ces vélos personnalisés s'inscrivent parfaitement dans l'esprit de célébration de notre 375e anniversaire. C'est véritablement de l'art sur deux roues qui se déplacera aux quatre coins de la ville. Je tiens à saluer la richesse créative de ceux et celles qui se sont exprimés à travers ces vélos et j'en profite pour souhaiter une excellente saison BIXI à tous. Vous pouvez d'ailleurs profiter dès aujourd'hui du premier dimanche gratuit de l'année! », a déclaré le maire de Montréal, M. Denis Coderre.

Mme Farley, présidente de BIXI MONTRÉAL, ajoute : « En cette année de célébrations pour Montréal, j'aimerais souligner la reconnaissance internationale de la métropole à titre de capitale du transport actif et durable. Le système de réseau-partage montréalais est le 3e plus vaste en Amérique du Nord et il rend les Montréalais très fiers. Plus de 1 200 personnes ont répondu à l'appel et souhaitaient faire partie de ce projet unique que constitue « Montréal, BIXI & Moi ». Le résultat est époustouflant et nous avons hâte que vous aperceviez à votre tour ces vélos parcourir les rues prochainement! »

UN PROJET QUI A SUSCITÉ L'ENGOUEMENT DES CRÉATEURS ET DU PUBLIC

Suite au lancement du projet, plusieurs Montréalais ont soumis leur oeuvre, notamment quelques artistes, des illustrateurs, des bédéistes, des peintres, des personnalités publiques, des professionnels du design et des idéateurs. Un jury, constitué de représentants issus de différents organismes et associations reliés aux célébrations du 375e de Montréal ainsi que du milieu du design, a par la suite sélectionné 375 lauréats. Les oeuvres et designs, qui sont exposés à même le cadre du vélo portant le logo du 375e et la signature de chaque auteur, rouleront dans les rues de Montréal dès aujourd'hui.

Parmi les oeuvres qui ont été retenues, mentionnons celle de Zïlon, un artiste peintre multidisciplinaire qui a réalisé plusieurs murales à Montréal, celle de Pierre Brassard, animateur, comédien et illustrateur bien connu, ainsi que celles de Pascal Blanchet, illustrateur et bédéiste, et de Michel Hellman, bédéiste. L'artiste peintre Pierre-Paul Pariseau a également vu son oeuvre apposée sur un BIXI, tout comme l'illustratrice Ana Roy et l'illustratrice et designer textile Cara Carmina. L'artiste mapping Francis Théberge, la designer graphique et artiste visuelle MC Marquis et la designer graphique et directrice artistique Catherine D'Amours font aussi partie des lauréats, tout comme Ali Inay, instagrameur et fondateur de mtlcafecrawl, ainsi que Mélanie Baillairgé, illustratrice et directrice artistique.

« 2017, année de célébration du 375e anniversaire de la ville, est l'occasion pour les acteurs montréalais de se réunir autour de projets mobilisateurs. L'initiative « Montréal, BIXI & Moi » est une belle façon de découvrir les nombreux talents que recèle Montréal. Les BIXI édition 375e anniversaire, en plus d'être un excellent moyen de transport pour se rendre aux différents événements, deviennent un legs artistique avec lequel les Montréalais pourront rouler fièrement », a affirmé Alain Gignac, directeur général de la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal.

MANUVIE, FIER PARTENAIRE DE CE PROJET CRÉATIF PRÉSENTÉ À L'OCCASION DU 375e ANNIVERSAIRE DE MONTRÉAL

« Manuvie est heureuse de célébrer ce jalon important de l'histoire de Montréal en léguant aux utilisateurs de BIXI et aux Montréalais ces oeuvres d'art originales qui voyageront partout en ville cet été et dans les années à venir, a dit Richard Payette. Félicitations à tous les artistes, amateurs et professionnels, qui ont pris part à cette initiative. Ensemble, nous faisons non seulement rayonner Montréal, mais nous contribuons aussi à faire rayonner un mode de transport qui aide à mener une vie active et en santé. »

BIXI fait partie intégrante des éléments qui façonnent l'identité de Montréal, tant au niveau local qu'international. C'est pourquoi Manuvie est fière de souligner les 375 ans de la métropole en présentant ce projet unique lié au transport actif et au design. Le caractère innovant et urbain de ce concours laissera sa trace et fera vibrer Montréal au quotidien lors des milliers de déplacements à BIXI.

UN PREMIER DIMANCHE BIXI GRATUIT OFFERT PAR MANUVIE TOUT SPÉCIAL

Le dévoilement des BIXI édition 375e Anniversaire coïncidait avec la tenue du premier Dimanche BIXI Gratuit de la saison 2017 offert par Manuvie. Pour une deuxième année consécutive, les citoyens pourront découvrir les plaisirs de se déplacer à BIXI gratuitement le dernier dimanche de chaque mois. Lors de ces journées spéciales, les allers simples de moins de 30 minutes seront offerts sans frais.

Les prochains Dimanches BIXI Gratuits auront lieu les 25 juin, 30 juillet, 27 août, 24 septembre et 29 octobre. L'an dernier, cette initiative a connu un énorme succès auprès du public, incitant plusieurs milliers de Montréalais à découvrir le système de vélo-partage. Plus de 134 000 déplacements ont été effectués lors de ces six journées.

BIXI profite de l'occasion pour remercier chaleureusement les nombreux partenaires du projet «Montréal, BIXI & Moi», dont Manuvie, partenaire présentateur de BIXI Montréal, ainsi que La Presse+, Infopresse, Astral Affichage, La Société de célébrations du 375e et Radio-Canada.

Découvrez les 375 vélos de la collection 375 e anniversaire en cliquant ici.

Trouvez des images de l'événement et des informations sur BIXI MONTRÉAL dans notre section médias.

À PROPOS DE BIXI MONTRÉAL

BIXI MONTRÉAL est un organisme à but non lucratif créé par la Ville de Montréal pour gérer le système de vélo-partage à Montréal. En 2017, le réseau comprendra 6 250 vélos et 540 stations sur le territoire montréalais, ainsi qu'à Longueuil et Westmount.

À PROPOS DE MANUVIE, PARTENAIRE PRÉSENTATEUR DE BIXI MONTRÉAL

La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, aide les gens à réaliser leurs rêves et leurs aspirations en priorisant leurs besoins et en leur fournissant de bonnes solutions et recommandations. Elle exerce ses activités sous les noms John Hancock aux États-Unis et Manuvie ailleurs dans le monde. Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance, de gestion de patrimoine et de gestion des actifs à des particuliers, à des groupes et à des institutions. À la fin de 2016, elle comptait environ 35 000 employés, 70 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 22 millions de clients. Au 31 mars 2017, son actif géré et administré se chiffrait à mille milliards de dollars canadiens (754 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients près de 26,3 milliards de dollars. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 100 ans. Son siège social mondial se situe à Toronto, au Canada, et elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong (SEHK) sous le symbole « 945 ».

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ DES CÉLÉBRATIONS DU 375EANNIVERSAIRE DE MONTRÉAL

La Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal est un organisme à but non lucratif qui a pour mandat d'organiser les festivités et contributions socio-économiques qui marqueront le 375e anniversaire de Montréal en 2017. Privilégiant la mise en valeur de l'expertise montréalaise, elle agit comme un catalyseur des forces dans la réalisation de son mandat : mobiliser la communauté, mettre en oeuvre une stratégie de financement, administrer de façon rigoureuse les fonds recueillis, élaborer une programmation de qualité et assurer la promotion des festivités.

La Société bénéficie du soutien financier de la Ville de Montréal, du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada et du financement privé de douze Grandes Montréalaises. Pour plus de renseignements : 375mtl .com

Pour plus de renseignements : 375mtl.com
Trouvez tous nos communiqués ainsi que des images et des vidéos complémentaires dans notre salle de presse virtuelle en cliquant ici.

Suivez l'information en temps réel sur notre fil de nouvelles Twitter @375Mtl.

Suivez-nous sur Facebook.

Pour en savoir plus sur la contribution du gouvernement du Québec au 375eanniversaire de Montréal, cliquez ici.

À PROPOS DE LA PRESSE, PARTENAIRE MÉDIA DE BIXI MONTRÉAL

La Presse est un média d'information francophone de référence au Canada dont les contenus se déclinent sur plusieurs plateformes (édition numérique pour tablettes, applications mobiles, Web, papier). La Presse se distingue par une couverture distinctive, riche et diversifiée de l'actualité. Récipiendaire de nombreuses distinctions pour la qualité de ses contenus et de sa présentation, La Presse est également reconnue pour ses séries et dossiers de fond, ainsi que pour le large espace qu'elle consacre aux débats. La Presse+, son édition numérique gratuite, exploite pleinement les capacités multifonctionnelles de la tablette et offre l'expérience d'information la plus complète jamais offerte par la plus grande salle de nouvelles au Québec.

