Le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) rend hommage aux pompiers décédés dans la dernière année







MONTRÉAL, le 28 mai 2017 /CNW Telbec/ - Mme Anie Samson, vice-présidente du comité exécutif, responsable de la sécurité publique et des services aux citoyens à la Ville de Montréal, en compagnie du directeur du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), M. Bruno Lachance, et du lieutenant-gouverneur du Québec, l'Honorable Michel J. Doyon, ont rendu hommage, dimanche, aux pompiers actifs et retraités décédés dans la dernière année.

« La commémoration des pompiers décédés s'inscrit dans le respect des traditions depuis 1894. C'est pour nous l'occasion d'honorer la mémoire des pompiers décédés au cours de la dernière année, en compagnie des familles et des partenaires du SIM. Je souligne l'implication particulière de ces hommes et femmes qui ont dévoué leur carrière pour assurer la sécurité des citoyens de Montréal », a déclaré Mme Samson.

« Nos pompiers décédés veillent sur nous. L'événement de commémoration annuel est l'occasion de rendre hommage à ceux qui nous ont précédés et qui travaillaient avec la même passion et ce sens du devoir qui caractérise encore le SIM aujourd'hui. J'en profite pour remercier tous les pompiers qui oeuvrent quotidiennement à la sécurité des citoyens par leur savoir-faire, leur professionnalisme et leur dévouement », a ajouté M. Lachance.

À cette occasion, l'abbé Desroches a prononcé une messe spéciale. Les pompiers en service ont tenu une minute de silence en l'honneur de leurs confrères décédés. La Garde d'honneur était également présente pour le cérémonial de dépôt des couronnes au pied du monument en hommage aux pompiers décédés.

Cliquez ici pour voir des photos de l'événement (disponible lundi matin).

