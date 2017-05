Avis aux médias - La ministre Chagger fera une annonce sur le tourisme LGBTQ2







OTTAWA, le 28 mai 2017 /CNW/ - Pour souligner la Semaine du tourisme, la Leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme, l'honorable Bardish Chagger, fera une annonce concernant le soutien offert par le gouvernement du Canada au tourisme LGBTQ2. Elle sera accompagnée du député Randy Boissonnault, conseiller spécial du premier ministre sur les enjeux liés à la communauté LGBTQ2, Colin Sines, directeur administratif de Travel Gay Canada, et Claudia Van Wijk, copropriétaire d'OWL Rafting (rivière des Outaouais).

Après l'annonce, OWL Rafting fera une démonstration de Sport Yak.

Date : Le 29 mai 2017

Heure : de 11 h à 12 h

Lieu : Belvédère devant la station de pompage des Coureurs de la rivière des Outaouais

Indications : Suivez la rue Bronson vers le nord, puis tournez à gauche (vers l'ouest) sur la rue Albert, puis tournez à droite sur la rue Commissioner. Ensuite, demeurez sur la voie de gauche. Le belvédère près de la station de pompage se trouve à gauche (près du panneau indiquant 1, rue Fleet).

Carte indiquant l'emplacement de la station de pompage (anglais)

Stationnement : Derrière Bibliothèque et Archives du Canada. Il est également possible de se garer sur la rue Wellington (depuis la rue Albert).

Suivez la ministre Chagger sur les médias sociaux.

Twitter : @MinduTPE

Instagram : mindutpe

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 28 mai 2017 à 11:00 et diffusé par :