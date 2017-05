Invitation aux médias - 650 personnes aînées attendues au 46e Congrès de l'AREQ sous le thème Conviction Engagement Cohésion







QUÉBEC, le 28 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités à assister à l'ouverture du 46e Congrès de l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec (AREQ-CSQ), le lundi 29 mai à 13 h 30.

Le Congrès de l'AREQ réunira près de 650 délégués de toutes les régions du Québec, à Lévis, du 29 mai au 1er juin. À cette occasion, les personnes déléguées adopteront les grandes orientations de l'Association et éliront un nouveau conseil exécutif pour le triennat 2017-2020. Elles assisteront également à des conférences, suivies d'échanges, notamment à propos de l'impact des mesures d'austérité budgétaires sur les soins de santé au Québec

Durant tout le Congrès, des porte-parole seront disponibles pour accorder des entrevues aux médias régionaux et nationaux. La programmation détaillée est disponible sur demande.

AIDE-MÉMOIRE



QUOI : 46e Congrès de l'AREQ - Discours d'ouverture du président



QUAND : Lundi 29 mai 2017 à 13 h 30



OÙ : Centre de congrès et d'expositions de Lévis

5750, rue J.-B.-Michaud, Lévis

À propos de l'AREQ

Fondée en 1961, l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec (AREQ-CSQ) compte plus de 58 000 membres dans l'ensemble des régions du Québec. L'AREQ est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

SOURCE AREQ (CSQ) - Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec

Communiqué envoyé le 28 mai 2017 à 11:00 et diffusé par :