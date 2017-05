La ministre Qualtrough lance la Semaine nationale de l'accessibilité au Canada







GATINEAU, QC, le 28 mai 2017 /CNW/ - La ministre des Sports et des Personnes handicapées, l'honorable Carla Qualtrough, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« Je suis heureuse d'annoncer le début aujourd'hui de la Semaine nationale de l'accessibilité.

Du 28 mai au 3 juin, la Semaine de nationale de l'accessibilité sera l'occasion de promouvoir l'inclusion et l'accessibilité dans les collectivités et les lieux de travail, et d'inspirer les Canadiens à changer leur façon de penser, de parler et d'agir en ce qui concerne les obstacles à la participation. Ce changement de culture est nécessaire pour réaliser un véritable changement social.

En tant que première ministre fédérale responsable des personnes handicapées, je suis persuadée que la force de notre pays réside dans sa diversité. Il est donc très important pour moi de me servir de ce rôle pour créer une société réellement inclusive à laquelle tous les citoyens peuvent contribuer, quelles que soient leurs capacités.

Nous devons créer une société où tous les Canadiens ont une chance égale de réussir, et ce, dès le départ. Nous avons fait d'énormes progrès afin de rendre le Canada plus accessible, mais il y a encore du chemin à faire, y compris l'élaboration d'une nouvelle loi fédérale sur l'accessibilité.

Cette semaine, je participerai à des événements pour présenter certaines des importantes initiatives que notre gouvernement et ses partenaires entreprennent pour concrétiser cette vision et pour souligner les contributions des Canadiens handicapés à la société.

Je vous invite à célébrer avec moi la Semaine nationale de l'accessibilité. Continuons ensemble à rendre le Canada vraiment accessible. »

Liens connexes

La ministre Qualtrough annonce la Semaine nationale de l'accessibilité

Canada.ca/Canada-Accessible

Twitter : @GCAccessible

Facebook : Canada Accessible

Mots-clics : #CanadaAccessible et #Accessibilité

Itinéraire de la ministre durant la Semaine nationale de l'accessibilité (pourrait changer)

Le 30 mai à 12 h - La ministre Qualtrough se joindra à Lésions médullaires Canada pour faire une annonce et participera à la course accessible sur la Colline du Parlement, Flamme du Centenaire, Ottawa (Ontario).

Le 31 mai à 11 h 30 - La ministre prononcera une allocation à la conférence annuelle de l'Association canadienne de soutien à l'emploi, à l'hôtel Sheraton the Falls, 5875 Falls Avenue Niagara Falls (Ontario).

Le 2 juin à 9 h - La ministre prononcera une allocution à l'événement Access Makeathon organisé par la Neil Squire Society et Telus, au 510 West Georgia Street, à Vancouver (Colombie-Britannique).

