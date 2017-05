La Ville de Montréal souligne la Semaine nationale de l'accessibilité et la Semaine québécoise des personnes handicapées







MONTRÉAL, le 28 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal tient à souligner la Semaine nationale de l'accessibilité, qui se déroulera du 28 mai au 3 juin, et appuyer pour une deuxième année consécutive la Semaine québécoise des personnes handicapées, qui aura lieu du 1er au 7 juin sous le thème « Ensemble, bâtissons une société plus inclusive ».

« L'accessibilité universelle est devenue l'une des priorités, depuis le Sommet de Montréal tenu en 2002. La Ville doit s'assurer que tous les citoyens, et ce, peu importe leurs capacités, puissent profiter de manière comparable des possibilités offertes par un bâtiment, un espace urbain, un programme, un service ou une information. Les citoyens doivent aussi avoir accès à toutes les activités pour favoriser l'inclusion », a précisé le maire de Montréal, M. Denis Coderre.

Rappelons que la Ville de Montréal compte, ces dernières années, plusieurs réalisations favorisant l'accessibilité universelle, dont le plan d'action en accessibilité universelle 2015-2018, le Programme dédié à l'accessibilité universelle des immeubles municipaux, le Programme de soutien aux organismes PANAM et le nouveau Programme d'aide à l'accessibilité aux commerces (PAAC). Ce dernier est un nouveau programme visant à rendre les bâtiments commerciaux sans obstacles pour le bénéfice des personnes à mobilité réduite.

La Ville profite de l'occasion pour annoncer qu'elle lancera cet été, en collaboration avec l'organisme Société Logique, deux guides pour favoriser la prise en compte de l'accessibilité universelle et ainsi développer l'expertise pour son personnel et les citoyens.

Le premier ouvrage sera un guide d'interprétation des dispositions relatives à l'accessibilité universelle dans le Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal. Le deuxième est un guide en matière d'accessibilité pour les nouveaux bâtiments, la rénovation et l'entretien des bâtiments municipaux existants.

« Il faut continuer de sensibiliser la population de tous les milieux à l'importance d'adopter une attitude positive à l'égard des personnes handicapées et de poser des gestes, même les plus simples, pour contribuer à réduire les obstacles à leur participation sociale », a fait savoir Mme Monique Vallée, responsable du développement social et communautaire ainsi que de l'itinérance au comité exécutif.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet du maire et du comité exécutif

