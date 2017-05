Transformer la vie des Kényans : « Night Time Sun » éclaire le Hay Festival







Jaguar Land Rover présente une installation artistique unique au Hay Festival pour célébrer le projet « Lighting up Lives » (Allumer des vies) au Kenya

« Lighting up Lives » utilise une technologie solaire avancée pour donner à 1,2 million de personnes jusqu'à quatre heures de lumière tous les jours

L'installation du Hay utilise des lampes solaires afin d'illustrer le pouvoir de transformation du soleil sur les vies en donnant plus de temps pour étudier et vivre une vie de famille

Land Rover exploite la puissance du soleil pour transformer les vies avec une installation artistique unique au Hay Festival de la Littérature et des Arts. Le Night Time Sun est une installation ambitieuse faite à l'aide de lampes solaires, et conçue pour éclairer les festivaliers lorsque le soleil se couche.

L'installation est inspirée par le travail que Jaguar Land Rover effectue pour aider les familles qui vivent en milieu rural au Kenya. Le projet « Lighting up Lives » va apporter une énergie solaire sûre et fiable à 1,2 million de personnes à l'horizon 2020.

Un manque de réseau électrique limite les opportunités d'étudier et de travailler, pose des risques pour la santé et nuit à l'environnement. Lighting up Lives, mis en oeuvre par le partenaire des projets spécialisés de Jaguar Land Rover, ClimateCare, met la technologie solaire à disposition des communautés reculées, apportant ainsi littéralement le pouvoir aux individus.

Tout au long du Hay Festival, Jaguar Land Rover organisera des sessions interactives dans la tente Story Nook, permettant aux familles de se connecter avec les enfants au Kenya et d'en savoir plus sur le pouvoir de transformation de l'énergie solaire.

Alimenter un avenir plus lumineux

Le projet Lighting up Lives aide des enfants du Kenya à lire et à étudier après la tombée de la nuit. Franklin Nzeki, un élève de 14 ans de la Kasooni School à Kalawa, a déclaré : « Je peux désormais finir tous mes devoirs. Avant, je ne pouvais pas les faire à la maison quand il faisait nuit. Je sais que mes parents sont beaucoup plus heureux maintenant, et moi aussi ».

Franklin est l'un des nombreux Kényans vivant dans un milieu rural isolé à bénéficier de Lighting Up Lives. L'éducation s'améliore quand des enfants comme lui peuvent étudier, lire et jouer après la tombée de la nuit. Les femmes ont plus de possibilités de travailler et d'apprendre. Les maisons sont plus saines et plus sûres et les revenus s'améliorent grâce à la fin de la dépendance à l'égard des lampes à kérosène coûteuses, inefficaces et polluantes.

La distribution, l'installation et la maintenance des kits solaires pour les foyers apportent de nouvelles opportunités très notables pour l'entreprenariat. Les personnes ont la possibilité d'améliorer leurs propres vies d'une façon novatrice et durable.

L'engagement de Jaguar Land Rover reflète ses valeurs comme organisation qui emploie plus de 40 000 personnes à l'échelle de la planète. Helen McLintock, directrice de Jaguar Land Rover, a déclaré : « Cette nouvelle aventure enthousiasmante est exactement le type de programmes que Jaguar Land Rover veut mener à l'avenir. Utiliser la technologie pour faire le bien et soutenir le pouvoir de l'ingénierie pour améliorer les vies et aider à construire un avenir plus propre ».

Edward Hanrahan, PDG de ClimateCare, a déclaré : « Nous mettons l'accent sur la création de programmes intelligents, intégrés et rentables pour nos partenaires d'entreprise, en utilisant leurs investissements pour offrir le plus d'impact positif possible aux gens et à l'environnement. Ce projet qui offre de l'électricité aux foyers du Kenya en est un très bon exemple. Non seulement il crée un changement immédiat et positif, mais il va aussi laisser un héritage durable aux familles et aux écoles dans tout le Kenya. »

