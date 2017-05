/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Tenue de la première édition de La course urbaine MHM le dimanche 28 mai/







MONTRÉAL, le 27 mai 2017 /CNW Telbec/ - M. Denis Coderre, maire de Montréal et M. Réal Ménard, maire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et responsable de l'environnement, du développement durable, des grands parcs et des espaces verts au comité exécutif de la Ville de Montréal, en présence de Mme Karine Boivin Roy, conseillère du district de Louis-Riel et conseillère associée à l'habitation au comité exécutif et présidente d'honneur de La course urbaine MHM, convient les représentants des médias à la première édition de La course urbaine MHM.

M. Coderre, M. Ménard et Mme Boivin Roy prononceront une allocution entre 9 h 30 et 10 h.

Date : Le dimanche 28 mai 2017



Heure : 8 h 30 : départ pour les 5 km et 10 km

9 h 30 : cérémonie protocolaire et remise des médailles pour

les trois premières positions femmes et hommes des

5 km et 10 km









10 h 30 : départ pour le 1 km





Lieu : Parc Morgan

Angle des rues Sainte-Catherine et Gaboury

(métro Pie-IX ou ligne d'autobus 139)





Stationnement : Accès par la rue Viau, puis la rue Adam

Stationnement sur les avenues William-David, Bennett

et Aird





Pour obtenir plus d'information sur La course urbaine MHM, visitez le site https://inscriptionenligne.ca/courseurbainemhm/.

